Hamilelikte diyabet

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Hamilelikte diyabet, iri bebeklerin doğumuna neden oluyor

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Buyru, diyabetin çoğunlukla iri bebeklerin doğumuna neden olduğunu bildirdi.



Buyru, yaptığı açıklamada, hamilelikte diyabetin ortaya çıkmadan engellenmesinin önemli olduğuna dikkati çekerek, anne ve bebeğin sağlığının korunmasına yönelik önlem alınması gerektiğini kaydetti.



Gebelik öncesi anne adayının kilosunun fazla olması ve gebelik esnasında fazla kilo alması gibi diyabet için bazı risk faktörleri bulunduğuna işaret eden Buyru, gebeliğin şeker metabolizmasını etkilediğini belirtti.



Gebelikte salgılanan birtakım hormonlar şeker hastalığına eğilimi artırdığını vurgulayan Buyru, şöyle devam etti:



"O nedenle çok dikkatli olmak ve konu ile ilgili tarama testlerini tüm gebelerde uygulamak gerekiyor. Gebelik öncesinde açlık kan şekerine bakılmalı, tüm gebelere gebeliğin 24-28. haftaları arasında şeker yükleme testi yapılmalıdır. Anne insülin ya da diğer diyabet ilaçlarını kullanıyorsa ona yönelik başka önlemler almak gerekir. En önemlisi, anne adayının diyet

yapmasıdır.



Gebelik esnasında bütün anne adaylarında iştah değişiklikleri oluyor. Kilo alımı sınırlandırılabilirse gebelik esnasında şeker çıkma riski azalır."



"Diyabet, iri çocukların doğumunu arttırıyor"

"Diyabet, çoğunlukla daha iri bebeklerin doğumuna ve bebeğin suyunun artmasına neden oluyor" ifadesini kullanan Buyru, bebeğin kilolu olacağı tahmin ediliyorsa annede şeker hastalığı riskinin araştırılması gerektiğini aktardı.



Sıkı diyet yapan anne adayında bebek gelişiminde çeşitli problemler görülebileceğini belirten Buyru, beslenme dengesinin iyi ayarlanması gerektiğini savundu.



Bebeğin iriliği nedeniyle olası travmaların anne adayının hayatını olumsuz etkileyebileceğine dikkati çeken Buyru, şu ifadelere yer verdi:



"İri bebeğin normal yollardan doğması, kırıklara veya 'kalıcı kol hasarı' dediğimiz sinirlerin zedelenmesine yol açabilir. Bu kadınlarda sezaryen oranları da daha fazla oluyor. 35 yaş sonrasında gebe kalınması durumunda hem hipertansiyon hem de şeker hastalığı görülme riskinin artmasına neden oluyor. Tansiyon ve şeker hastalığı açısından riskli bir durum. Kontrol edilmemiş şeker hastalığının anne sağlığı üzerine olumsuz etkileri olabiliyor. Bu, daha çok gebelikte ortaya çıkan şeker hastalığı değil, mevcut şeker hastalığının anne

sağlığı üzerine olumsuz etkileri olabiliyor. Gözleri, böbrekleri en önemlisi de damarları etkileyebiliyor. Kontrol edilmemiş bir şeker hastalığı ile anne adayı gebe kalırsa doğacak bebekte birtakım anormallikler olabilir, kol ve bacağı ile ilgili daha kısa olması gibi anormallikler, kalp ile ilgili anormallikler, sinir sistemi ile ilgili problemler gibi."



Buyru, şeker hatalığı nedeniyle bebeğin kaybedilebileceğini kaydederek, anne karnındaki bebek ölümlerinin en önemli nedenlerinden birisinin de kontrol edilmemiş şeker hastalığı olduğunu vurguladı. (AA)