Hamilelikte diyabet

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Anne adaylarının en büyük kabuslarından biri hamilelik döneminde diyabetle savaşmak. Bu tatsız şeker hem annenin hayatını hem de ilerleyen yaşlarda bebeğin sağlığını olumsuz etkiliyor.

Yazı: Sinem Gürleyük



Bulutların üzerinde geçen hamilelik dönemi… Gelsin tatlılar, gitsin tuzlular… Derken bu tatlı rüya bir anda kabusa dönüşebiliyor. Çünkü anne adayları gebelikte diyabetle tanışıyor. küçük önlemlerle bu sorunu atlatan anne adayları olduğu gibi insülin iğneleri ve katı diyetlerle uğraşmak zorunda kalan anne adayları da olabiliyor. Peki hamilelikte diyabet nasıl ortaya çıkıyor? Şeker hastalığı (Diabetes mellitus-Dm) insülinin mutlak veya göreceli yokluğuna bağlı bir metabolizma bozukluğu. Özellikle gebeliğin ikinci yarısında plasentadan salgılanan hormonların etkisiyle insülin hormonuna karşı hücrelerin duyarlılığı azalıyor ve bu durum insülin direncine ve dolayısıyla hiperglisemiye yol açıyor. Diyabetik olmayan gebelerde insülin direncindeki bu artış, insülin üretimindeki artış ile kolaylıkla karşılanabiliyor. Fakat sınırlı ya da hiç insülin rezervi olmayan diyabetik gebelerde, insülin direnci gebelik ilerledikçe artıyor ve kan şekerinin giderek yükselmesine yol açıyor. uzmanlar gebelikte görülen diyabeti iki sınıfa ayırıyor. ilki gebelikten önce de şeker hastalığı olan hastalar, ikincisi ise şeker hastalığı gebeliği sırasında ortaya çıkanlar. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Suat Süphan Erşahin, karşılaştıkları hastaların çoğunun daha önceden şeker hastalığı olmayan, özellikle gebeliğin ikinci yarısı ile birlikte bu sorunla karşı karşıya kalan, gestasyonel diyabe olarak adlandırılan tipte, şeker kontrol mekanizmaları bozulmuş hastalar olduğunu söylüyor.



NE YAPMALI?

Eğer daha önceden şeker hastalığınız bulunmuyorsa, ancak ailenizde şeker hastalığı varsa zaman kaybetmeden bir uzmana görünün. Çünkü gebelerde erken haftalarda başvurdukları takdirde açlık kan şekeri değerlendirmelerini yapmak, daha önceden şeker hastalığı olduğunu bilmeyen birinci gruptaki hastaları yakalayabilmek açısından önemli. Açlık Kan Şekeri (AKŞ) 126 mg/dl’nin üzerinde veya herhangi bir zamanda bakılan kan şekeri 200 mg/dl’nin üzerinde olan hastalar overt diyabet olarak kabul ediliyor. Op. Dr. Suat Süphan, 24-28’inci haftalardaki tüm hamile kadınların; 50 gram glukoz ile diyabet taramasından geçmesi gerektiğini vurguluyor. Ancak gebelerin risk grubunda olup olmadıklarına bakılarak bu tarihlerin öne çekilebileceğini de sözlerine ekliyor. Bu durumdaki hastalarda ilk dönemde bir problem çıkmasa bile 24-28 haftalarda testin tekrarlanması gerekiyor. eğer gebelikten önce şekeriniz yoksa hamileliğinizin ilk 3-5’inci ayları arasında açlık veya tokluk kan şekeri düzeyiniz yüksekse bu gerçek bir diyabet de olabilir. yani başka bir anlatımla diyabetiniz gebelikten önce başlamış olabilir.



TESTİN BEBEĞE ZARARI YOK!

Şeker yükleme testi anne adaylarının mutlaka yaptırması gereken bir test. testin bebek için herhangi bir zararı yok. yapılan test sayesinde annede ortaya çıkabilecek diyabetin erken tedavisi sağlanarak bebeğe ve anneye olan zarar minimuma indirilebiliyor.



KİMLER RİSK GRUBUNDA?

• Birinci derece akrabalarında diyabet bulunanlar

• Daha önceden gestasyonel diyabet tanısı almış olanlar

• Daha önceden gizli şekeri tespit edilmiş olanlar

• 25 yaşından büyükler

• Gebelikten önce kilolu olanlar

• Daha önce dört kilogramın üstünde bebek doğuranlar

• Düşük yapanlar

• Daha önceden sorunlu doğum yapanlar



