Hamilelikte grip

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Anne adaylarının en çok korktuğu şey, hamileyken hastalığa yakalanmak...

Yazı: Nilgün Yıldız



Hamilelik döneminin belki de en zor yanı hastalıklara karşı savunmasız kalmak. Başınız ağrısa bebeğe zarar verir diye ilaç almaya çekinir, mideniz bulansa ne içeceğinizi bilemezsiniz. Peki ya mevsim geçişlerinde herkesi kırıp geçiren, bir öksürükle sizi de hasta edebilen gribe teslim olursanız?



Havalar bir soğuyor bir ısınıyor, böyle olunca ve güneş açınca kendimizi sokağa atıyor, hava kapatınca eve hapsoluyoruz. Fakat hastalıklar özellikle de üst solunum yolu enfeksiyonları açık ya da kapalı ortam dinlemiyor. Siz hasta olmasanız bile yanınızda biri öksürüyor, hapşırıyor ya da burnunu çekiyor. Böyle olunca üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma oranında ciddi bir artış görülüyor. Özellikle mevsim geçişlerinde bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Hamilelik döneminde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Figen Temelli Akın, “Hamilelikte meydana gelen her türlü enfeksiyonda, enfeksiyonun yerine göre yaklaşımlar değişkenlik gösteriyor. Bu durumda, enfeksiyona zamanında müdahale edilmesi ve ilerlemesinin önüne geçilmesi önem taşıyor. Hamilelik döneminde bağışıklık sistemi oldukça hassas. Yaşanan üst solunum

yolu enfeksiyonları, bağışıklık sistemini zayıflatarak, dolaşım ve solunum yolunda normalde yaşanan sıkıntıların daha fazla hissedilmesine sebep oluyor. Bu nedenle hamilelerin çok yönlü önlem alması gerekiyor. Beslenme düzeni, hijyen koşulları, giyim, ilaç kullanımı ve egzersiz gibi konularda da titiz davranılması şart” diyor.



AYRIMI İYİ YAPMAK GEREKİYOR

Grip ve soğuk algınlığı, virüslerin neden olduğu hastalıklar. İki hastalık da sanılanın aksine farklılıklar gösteriyor. Soğuk algınlığında yüksek ateş görülmezken, gripte çok yüksek ateş ve araya giren ikincil bakteriyel enfeksiyonlar gözlemlenebiliyor. Soğuk algınlığında görülen belirtiler; burun akıntısı, hapşırma, boğazda yanma hissi ve öksürük oluyor. Gripte ise; genelde 39 derece ve üzeri ateş, baş, kas-eklem ağrısı, bitkinlik ve orta şiddette öksürük yaşanıyor.



ATEŞE DİKKAT!

• 38 derece ateşte, doktor kontrolünde ateş düşürücüler kullanılabilir.

• Alın, koltuk altı ve diz kapağı arkasına soğuk kompres uygulanmalı.

• Ilık duş alınmalı, ince giysiler giyilmeli.

• Anne adayında ateş şikayeti devam ediyorsa, mutlaka doktora başvurulmalı.



İLK AYLAR ÇOK ÖNEMLİ

Hamileliğin ilk üç ayında yüksek ateş bebeğe zarar verecek kadar tehlikeli olabiliyor. Doktor muayenesine kadar, hamilenin vücut ısısını ve bebek üzerinde oluşturacağı olumsuz etkiyi azaltmak için, annenin ateşi mutlaka düşürülmeli.



BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFLIYOR MU, GÜÇLENİYOR MU?

Hamilelik ve bağışıklık sistemi ilişkisi oldukça karmaşık bir konu. Bağışıklık sisteminin, gebelikte genellikle baskılandığına inanılıyor. Uzm. Dr. Figen Temelli Akın, “Enfeksiyondan korunma hücreleri denilen, savunma hücrelerinin seviyeleri değişiyor. Aslında bu durum, bebeğin anne karnında tutunması ve gebeliğin devamı için gerekli. Bazı araştırmalar, gebelikte bağışıklık sisteminin zayıfladığını ve daha sık enfeksiyon geçirildiğini gösteriyor. Bunun yanı sıra kimi araştırma; gebelerde bağışıklık sisteminde bir bozulma olmadığını ve gebelerin birçok enfeksiyon hastalığına yeterli yanıt gösterdiğini ortaya koydu. Yani pek çok farklı görüş var” diyor.



