Gebelikte aldığınız kilolar hem sizin hem de bebeğinizin sağlığını yakından ilgilendiriyor.

Düşük kilo kazanımı bebekte düşük doğum ağırlığı riskini artırırken, fazla kilo alımı zorlu doğumlara, erken doğumlara, ödeme, gestasyonel diyabete yol açabiliyor. Bu nedenle gebelik döneminde sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat etmelisiniz. Peki hamilelikte ortalama kaç kilo almalısınız?



1. Önce Beden Kitle İndeksinizi (BKI) hesaplayın. (Gebeliğe başlangıç kilonuzu (kg cinsinden) boyunuzun karesine (metre cinsinden) bölün. Sonuç;

• 18.5 ve altı ise zayıf

• 18.6-24.9 ise normal

• 25-29.9 ise fazla kilolu

• 30-39.9 ise şişman (obez)

• 40 ve üzeri ise aşırı şişman (morbid obez) aralığında hamile kalmışsınız demektir.



2. Normal BKİ ile hamile kaldıysanız gebeliğinizin sonuna kadar 9-12 kg, zayıf BKİ ile hamile kaldıysanız gebeliğinizin sonuna kadar 15-17 kg, fazla kilolu, obez ve aşırı obez BKİ ile hamile kaldıysanız gebeliğinizin sonuna kadar 7-8 kg’dan fazla kilo kazanmamaya dikkat etmelisiniz.

* Bebeğimle Elele dergisi Haziran-Temmuz 2016 sayısından alınmıştır.

