Hangi ayda hangi spor?

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Hamileliğin hangi döneminde hangi spor tercih edilmeli?

Hamileliğin ilk 3 aylık döneminde hafif tempolu yürüyüşler ve omurgayı güçlendirecek egzersizlerin yapılması öneriliyor. Egzersizlere ek olarak yapılabilecek pilates ve yoga egzersizleri, bulantı ve baş dönmesi gibi durumları en aza indiriyor. 3-6 aylık dönemlerde ise bisiklete binmek, yürüyüş yapmak ve hafif tempolu grup egzersizlerine katılmak uygun. Yan oturma pozisyonundaki hareketler de anne ve bebek için güvenilir pozisyonlar oluyor.



Hamilelikte pilates

Pozitif Enerji Spor Merkezi kurucularından Burcu Levent, hamilelikte pilatese 12. ve 16. haftada başlamanın doğru olduğunu belirterek, pilates egzersizlerini haftada 2 kez yapmanın doğuma olumlu katkı sağlayacağından söz ediyor. Doğum zamanına kadar anne adayının egzersizlere devam etmesinin anne ve bebek için bir sorun teşkil etmediğini hatta aksine daha rahat bir doğum sunduğunu belirten Levent, sözlerine şöyle devam ediyor; “Erken doğum riski taşıyanlar ve tansiyon gibi problemleri olanların mutlaka doktor kontrolünde egzersizlere katılmasını tavsiye ediyoruz.”



Yoga, annenin kas gücünü geliştiriyor!

Yogayı doğru eğitmenlerle ve doğru tekniklerle yapmak, vücutta kalıcı hasara yol açılmaması için çok önemli. Pozitif Enerji Spor Merkezi kurucusu Buse Levent bu konuda şunları söylüyor: “Hamileliğin ilk üç ayında eğer anne adayının öncesinde egzersiz geçmişi yok ise yeni bir egzersiz programına katılmasını tavsiye etmiyoruz. Hamileliğin 3 ay sonrasında anne adayları tarafından başlanan ve düzenli olarak yapılan yoga, kas gücünü geliştiriyor ve sağlıklı bir omurga kazanmalarını sağlıyor.”