Hawai'de doğum yapın

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Vizeden araç kiralamanıza kadar sizi her detayı organize eden bir firma var!

Çocuğunuzun Amerikan vatandaşı olarak dünyaya gelmesini ister misiniz? Yurt dışı yaşam, sağlık ve eğitim merkezi Yeni Bir Hayat, uzman kadrosu ile Hawai’de hizmet veriyor. Burada bulunduğunuz sürece Türkçe bilen rehberiniz tüm doktor randevularınızda size eşlik ediyor. Vizeden araç kiralamanıza kadar her detayı Yeni Bir Hayat organize ediyor. Tüm hizmetlerin paket halinde sunulduğu Hawai’de doğum programı, normal doğum için 17.450 dolardan başlıyor. Tel: 0216 386 6045