İleri yaşta bebek sahibi olanlar daha uzun yaşıyor

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Geç bebek sahibi olmak uzun ömrün işareti olabilir...

İleri yaşta bebek sahibi olanların yaşam süresinin daha uzun olabileceği belirlendi. ABD'deki Boston Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması, 33 yaşından sonra son bebeğini doğuran kadınların ömrünün daha uzun olduğunu gösterdi.



Araştırma, 33 yaşından sonra tüp bebek gibi yöntemlere başvurmadan bebek sahibi olan kadınların 95 yaşına kadar yaşama ihtimalinin 2 kat artığını ortaya koydu. 40 yaşından sonra doğuranların ise 100 yaşını görme ihtimalinin 4 kat fazla olduğu belirlendi.



Bilim adamları 95 yaşına kadar yaşayan 311 kadının sağlık verilerini, daha erken yaşamını yitiren kadınlarınkiyle karşılaştırdı. Araştırmaya imza atanlardan Profesör Thomas Perls, doğal yollardan ileri yaşta gebe kalabilmenin kadının üreme sisteminin, dolayısıyla tüm vücudunun yavaş yaşlandığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.



Ancak sonuçların kadınların geç bebek sahibi olması gerektiği anlamına gelmediğini belirten bilim adamı, vücudun geç yaşlanmasının ileri yaşta doğurmayı mümkün kılan genetik bir yatkınlık olduğuna dikkati çekti.



Peris, 40'lı yaşlardan sonra düşük riskinin 20'li yaşlardan 2 kat fazla olduğunu hatırlattı.



