İnceliyorum çünkü emziriyorum!

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Emzirme döneminde kilo vermek mümkün mü? İşte yanıtı...

Yazı: Sinem Gürleyük



Hayatınızın en güzel dönemlerinden birini yaşıyorsunuz ancak biraz endişelisiniz. Hamilelik döneminde aldığınız kiloların doğumdan sonra kalacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Emzirme döneminde kilo kaygısına kapılmanız, kilo vermenin aksine kilo almanıza, strese ve süt üretiminin azalmasına neden olur. Oysa ilk altı ay bebeği emzirmek, sağlıklı ve

dengeli beslenmek farkında olmadan kilo vermenizi sağlar.



Kadın vücudu, daha gebeliğin en başından itibaren kendini hem doğuma hem de doğum sonrasında bebeği emzirmeye hazırlar. Göğüsler şişer ve hassaslaşır, karın bölgesinde yağlar depolanmaya başlar, bel kalınlaşır… Bu değişikliklerin hepsinin nedeni sizi, kusursuz bir anneye dönüştürmek aslında. Doğumhaneden çıktığınızda aldığınız kiloların yaklaşık 6-7 kg.’ını

kaybedersiniz. Ama geride, verilmeyi bekleyen kilolar kalır. Ve bu da birçok annenin ortak sorunudur. Ancak atladığınız bir nokta var; emziklilik dönemi hamilelik kilolarından kurtulmak

için kadın doğasına verilmiş bir armağan! Nasıl mı? Hemen açıklayalım; en değerli varlığınız onu dünyaya getirdikten sonra altı ay boyunca kilo vermenize yardımcı olur. Konunun detayları için Uzman Diyetisyen Elvan Odabaşı Kanar, Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Keservuran ve Güral Sapanca Wellness Park Sağlıklı Yaşam Programı Sorumlusu Diyetisyen Ali Dereli’nin kapısını çaldık.



