İyot eksikliği bebekleri tehdit ediyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kadınlardaki iyot eksikliği bebeklerin beyin gelişimini etkileyebiliyor...

ABD'de yapılan bir araştırma, hamile ya da emziren kadınlardaki iyot eksikliğinin bebeğin beyin gelişimini etkileyebileceğini ortaya koydu.



Araştırma, iyotun hamileler ve emzirenler için önemli maddelerden biri olduğunu, bebeğin beyin hücrelerinin daha iyi gelişmesini sağladığını gösterdi.



İyot eksikliği bulunan bebeklerin uzun vadede öğrenme güçlükleriyle karşı karşıya kalabileceğinin görüldüğünü belirten bilim adamları, bu gelişim bozukluklarının da toplum geneli için sorun teşkil ettiğini vurguladı.



Hamilelikteki iyot eksikliği sorununun dengeli beslenme ve gerektiğinde takviye alınarak giderilebileceğine dikkati çeken bilim adamları, deniz ve süt ürünleri ile yumurtanın iyot bakımından zengin olduğunu hatırlattı.



Araştırmanın sonuçları "Pediatrics" dergisinde yayımlandı.