Kolesterol doğurganlığı da etkiliyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yüksek kolesterolün doğurganlığa zarar verebileceği belirlendi.

ABD'de yapılan bir araştırma, kalp-damar hastalıkları riskini artıran yüksek kolesterolün gebeliği de geciktirebileceğini ortaya koydu.



Bilim adamları, bebek sahibi olmak isteyen ve tedavi görmeyen 501 çifti gebelik sürecine kadar (1 yıl) izledi. Bu süreçte çiftlerin kolesterolü ölçüldü.



Bebek sahibi olamayan çiftlerin kolesterolünün yüksek olduğunu gören bilim adamları, kolesterol ve gebe kalma süresi arasında da bağlantı olduğunu saptadı.



Araştırmaya imza atanlardan Enrique Schisterman, bebek isteyen çiftlerin kan testi yaptırmasının önemine işaret ederek, yüksek kolesterol için önlem alınması önerisinde bulundu.



Araştırmanın sonuçları "Journal of Endocrinology and Metabolism" dergisinde yayımlandı.



(AA)