Meme büyütme, emzirmeye engel değil

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Meme büyütme estetiği yaptıran ya da yaptırmayı düşünen kadınların aklındaki en büyük soru işareti, bu operasyonun emzirmeye engel olup, olmadığı...

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Uzman Dr. Özgür Sunay, meme büyütme operasyonlarında kullanılan yeni yöntemleri ve bu konuda en çok merak edilenleri anlattı. Dr. Sunay, gelişen teknolojik yöntemler ve yeni nesil meme protezleriyle meme büyütme operasyonlarının emzirmeye ve hastanın konforuna engel olmadığını söyledi.



Meme büyütme operasyonlarında kadınların en çok kanser olmaktan korktuğunu belirten Dr. Sunay, bugüne kadar yapılan meme protezi ameliyatlarında kanser riski görülmediğini, ellerinde bununla ilgili bir kanıt olmadığını söyledi. Günümüzde kullanılan en son nesil 5. jenerasyon meme protezlerinin ilk kullanılan protezlere kıyasla çok daha güvenilir olduğuna değinen Dr. Sunay; silikon protez ile meme büyütmenin artık sadece belli bir zümreye ait bir operasyon olmadığını ve toplumun her kesiminden kadının kendine güvenini artırmak ve kendini daha iyi hissetmek için bu operasyonu yaptırdığını belirtti.



Dr. Sunay sürekli destekli sütyen kullanan veya bikini giyerken sıkıntı yaşayan kadınların meme büyütme ameliyatlarından sonra daha sosyal, özgüveni yüksek ve psikolojik yönden de daha mutlu birer bireyler olduğunu belirterek, "operasyon sonrasında üç gün içinde hastalar günlük yaşamına dönebilirler" dedi.



(DHA)