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Miyomlar gebeliğe engel midir?

Kadınlarda yaygın olarak görülen ve genellikle belirti vermeyen miyomlar gebelik için engel mi?

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