Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Murat Naki, günümüzde en sık rastlanan kadın hastalıkları olan miyom ve endometriozis hastalıkları hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Kendisiyle Nişantaşı’nda bulunan ofisinde bir röportaj gerçekleştirdik.

Miyom nedir? Belirtileri nelerdir? Tanı ve tedavisi nasıl yapılır?



Rahmin kas tabakasından kaynaklanan iyi huylu tümörlerdir. Ergenlik-genç erişkinlik döneminde nadiren ortaya çıkar, 30 ila 40 yaş arasındaki kadınlarda daha çok görülür. Genel olarak hormonal durumlardan etkilenen miyomlar, menopoz sonrası dönemde büzüşme eğiliminde olsa da, menopoz sonrası büyüyerek habis (kötü huylu) dönüşme açısından takibe alınmalıdır. Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte menopoz öncesinde miyomların 1.350’de 1’inde, menopoz sonrasında 325’te 1’inde habisleşme olasılığı bulunabiliyor.



Miyomların büyük bir kısmı hastalarda herhangi bir bulgu ve şikayete sebep olmaz. Ancak bir kısmında anormal kanamalar, rahatsız edecek derecede ağrılı ve kanamalı regl dönemleri, sırt ağrısı ve ağrılı cinsel birleşme gibi bir takım belirtilere rastlanabilir. Bazı miyomlar kitle etkisiyle mesane üzerinde baskı yaparak mesanenin genişlemesini engeller ve hastanın sık tuvalete çıkmasına neden olabilir.



Miyomlardaki en büyük sorunlardan biri de rahmin içindeki kitle gibi davranışlar sergileyerek gebeliğe engel olmalarıdır. Genellikle rutin jinekolojik muayeneler sonucunda teşhis edilirler. Fizik muayene ile birlikte yüksek çözünürlüğe sahip ultrasonlardan faydalanılarak kitle tespit edilebilir. Eğer kitle büyükse, kötü huylu özellikler varsa veya rahim dokusu tam olarak seçilemiyorsa MR da çekilebilir. Miyom tedavisi, genel olarak, cerrahi yöntemlerle uygulanır. Ameliyat kararı hastanın yaşı, şikayetleri, miyom sayısı ve yerleşimi ile hastanın çocuk sahibi olup olmadığına göre verilir ve ameliyatın kapsamı belirlenir. Hasta çocuk sahibi olmayı düşünüyorsa miyom çıkarılabilir.



Çocuğu var ve çocuk sahibi olmayacaksa 40’lı yaşlardan sonra rahmin tekrar miyom üretmemesi adına alınması tavsiye edilebilir. Cerrahi tedavi olarak histeroskopi, laparoskopi ya da robotik cerrahi gibi kapalı ameliyat yöntemleri uygulanabilir. Histeroskopide miyomlar vajinal yoldan girilerek alınır. Rahmin iç tabakasına yakın yer alan miyomlar özel bir görüntüleme sistemi ile çıkartılabilir. Diğer kapalı ameliyatlar ise laparoskopik veya robotik cerrahi yöntemleriyle yapılır.



Miyomlar rahim yatağından çıkarılarak alınır ve geri kalan sağlam dokular karşılıklı olarak dikişlerle onarılır. Göbeğin üst kısmına kadar ilerlemiş çok büyük boydaki tümörlerin çıkarılmasında ise açık cerrahi uygulanabilecek diğer bir yöntemdir.





Prof. Dr. M. Murat Naki

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Uzmanı



Endometriozis nedir? Belirtileri nelerdir? Tanı ve tedavisi nasıl yapılır?



Endometriozis, rahim içini döşeyen endometrium tabakasının rahmin dışındaki başka bir bölgede büyümesi sonucu gelişen ve sıklıkla ağrılı seyreden bir hastalıktır. Bu, dokunun aşırı büyümesinin yumurtalıkları, fallop tüplerini ve pelvik dokuyu da etkileyebileceği ağrılı ve kronik bir tıbbi durum olabilir. Adet öncesi ve dönemlerinde ağrı, yorgunluk, adet dönemlerinde ağrılı idrara çıkma ve/veya bağırsak hareketleri, ağrılı cinsel ilişki, kısırlık ve gebelik sorunları en yaygın belirtiler arasında sayılabilir.



Endometriozisin tedavisi genel olarak ilaçlarla ve ameliyatla yapılır. Sizin ve doktorunuzun seçeceği tedavi yöntemi bulgularınızın şiddetine ve hamile kalmak isteyip istememenize bağlı olarak değişebilir. Genelde ilk olarak konservatif (koruyucu) tedavi yöntemleri önerilir. Ameliyat son çare olarak değerlendirilir. Öncellikle ilaçla hormon tedavisi uygulanabilir. Hormon ya da progesteron tedavileri ile endometriyal dokunun büyümesi yavaşlatabilir. Derin yerleşimli endometriozis olgularında cerrahi tedavi ön planda düşünülebilmektedir. Cerrahi tedavi uygulanması gereken durumlarda ise kapalı ya da açık yöntemler uygulanabilir.



Laparoskopik cerrahide, göbek deliğinin içinden 5-10 mm’lik kesi yapılarak karın içine girilir ve laparoskop isimli bir optik cihaz yerleştirilir, küçük bir kesiden endometriyal dokular çıkarılarak ortadan kaldırılır. Bu operasyon robotik cerrahi ile de kolaylıkla yapılabilmektedir. Ciddi endometriozis olgularında, ailesini tamamlamış, 45 yaş üstü hastalarda en son seçenek olarak bilinen total histerektomi ameliyatında, rahim ve rahim ağzı ile yumurtalıklarının alınması gerekebilir. Bu operasyon da laparoskopik veya robotik cerrahi yöntemle yapılabilmektedir.