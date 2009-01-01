Bazen en güzel anları yazı değil, fotoğraf anlatır. Jasmin Traub da hayatın en önemli anlarını masalsı karelere dönüştürmek ve ölümsüz kılmak için 2009 yılından beri doğum fotoğrafları çekiyor. Bazı anları unutulmaz kılmanın tek yolunun fotoğraf olduğu gerçeğiyle karşılaşınca fotoğraftan vazgeçemeyeceğini anlayıp, Muammer Yanmaz, İlteriş Tezer ve Özcan Yurdalan gibi uzman isimlerden fotoğraf dersleri alarak bu işi profesyonel olarak yapmaya başlayan ve bugüne kadar üç yüzün üstünde doğumun her anını mucizevi karelere dönüştüren Jasmin Traub’un fotoğraflarına www.jasmintraub.com
adresinden göz atabilirsiniz.