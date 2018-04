Panik yok diyet var

Fazla kilolarınızla vedalaşmak için uzman önerilerine kulak verin!

Yazı: Gülru İncu



Tatilde alınan kilolarla yüzleşme zamanı! Hepimiz kolay yoldan hızlı kilo vermenin yollarını arıyoruz. Bu konuda uzmanların ilk önerisi metabolizmayı hızlandırmak. Acıbadem Fulya Hastanesi’nden Diyetisyen Hande Seven Avuk, son alınan kiloların vücutta kahverengi yağ dokusu olarak depolandığına ve sağlıklı beslenerek hızla vücuttan atıldığına dikkat çekiyor. Metabolizmayı hızlandırmanın ilk adımı azar azar ve sık sık yemek. Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç da ana öğünlere ekleyeceğimiz birkaç küçük öğünle kan şekerini dengeleyeceğimizi ve iştahımızı baskılayabileceğimizi söylüyor. Diyet yaparken en büyük hatalardan birinin öğün atlamak olduğuna dikkat çeken Avuk, “Öğün atlamak daha az enerji alımına neden olarak o gün için kilo verdiriyormuş gibi gözükse de aslında metabolizma hızınızı yavaşlatır” diyor. Öğün tüketmediğinizde bir sonraki öğünde düşen kan şekeriniz hissettiğiniz açlık derecesini artırıyor ve sizi sağlıksız besin tercihlerine yöneltiyor. Metabolizmayı

yavaşlatan en önemli etkenlerden biri kanda insülin hormonunun yüksekliği. İnsülin hormonu dengede olunca metabolizma hızlanır ve daha kolay kilo verilir” diyen Banu Kazanç, glisemik indeksi düşük yiyeceklerin vücuttaki kan şekeri ve insülin hormonunu dengelediğini, böylece metabolizmayı hızlandırdığını sözlerine ekliyor. Kilo alımınızı tetikleyen besinlerin en başında sofra şekeri, reçel, bal, pekmez, şekerleme gibi basit karbonhidrat içeren yiyecekler geliyor. Hande Seven Avuk, “Şekerli besinler özellikle kana hızlı karışmaları nedeniyle bel çevresindeki yağlanmadan sorumlu. Ayrıca şeker içeren besinlerin çoğu protein, vitamin, mineral ve posadan fakir olduğundan dolayı tokluk hissi vermiyor, daha sık açlık duyulmasına neden oluyor” diyor.



Ara öğüne şans verin

Kahvaltı ile öğle yemeği arası kısa olmasına karşın öğle ile akşam yemeği arasındaki süre çok uzun. İkindi vakti tam tahıllı minik peynirli sandviç, yulaflı taze meyveli müsli, taze meyve, iç ceviz, çiğ fındık, badem, tuzsuz yer fıstığı gibi sağlıklı ara öğünlerden tüketerek akşam yemeğinde daha düşük kalorili ve sağlıklı seçimler yapabilirsiniz.



Mutlaka protein

Metabolizmayı hızlandırmak için özellikle proteinlere dikkat etmelisiniz. Diyetinizde mutlaka bir öğün proteine yer verin. Proteinler tok tutuyor, mide boşalmasını geciktiriyor, kan şekerini dengeleyerek metabolizmayı hızlandırıyor. Proteinli yiyeceklerin dağılımı da önem taşıyor. Dyt. Kazanç, haftada iki kez kırmızı et, üç kez balık, birkaç kez kuru baklagil ve tavuk, iki porsiyon yumurta, günde bir bardak süt ve bir kase yoğurt yememizi öneriyor.



Karbonhidrata küsmeyin

Ekmek, makarna, bulgur, erişte, kinoa, karabuğday, yulaf gibi kan şekerini kontrol eden sağlıklı karbonhidratlar tüketildiğinde sık acıkma, baş dönmesi, yorgunluk, tatlı tüketme isteğinden kurtulacak, aynı zamanda kilo verirken kendinizi tok hissedecektiniz. Kesinlikle karbonhidrat içermeyen diyetleri uygulamayın. Emsey Hospital’dan Beslenme ve Diyet Uzmanı Evnur Saray, “Diyet yaparken beslenmemizden çıkaracağımız ilk ürün karbonhidrat olur. Oysa hem yeterli beslenmek hem de midenizin tok kalması için günlük enerji ihtiyacınızın yüzde 50-60’ını karbonhidrat kaynaklı besinlerden sağlamanız şart. Bu da günde 300-350 gr karbonhidrat anlamına geliyor. Karbonhidrat içeren besin tüketmezseniz vücudunuz ihtiyaç duyduğu enerjiyi alamadığı için 1-1.5 saat sonra acıkmaya başlarsınız” diyor.



Rafine şekere veda

Rafine şeker içeren besinleri hayatımızdan çıkarmalısınız. Beyaz ekmek yerine çok tahıllı ekmeğe yönelmeli, beyaz pirinç yerine bulguru tercih etmelisiniz. Kahvaltıda süt ile birlikte yulaf ezmesi ve müsli karışımına biraz meyve ve ceviz, fındık ilave etmek iyi bir seçenek olur.



En büyük desteğiniz su ve egzersiz

En sevdiğiniz içecek su olsun. “Su en etkin şekilde kilo azaltmada yardımcıdır. Diyetle birlikte yağların parçalanması ve atılmasını sağlar” diyen Dyt. Banu Kazanç, suyu gün içine yaymamız gerektiğinin, bir anda içilen suyun metabolizmaya hiçbir faydası olmadığının altını çiziyor. Metabolizmayı hızlandırma sürecinde en büyük yardımcımız düzenli egzersiz. Her gün 20 dakika olarak başladığınız yürüyüşlerin süresini artırarak daha fazla kalori yakabilirsiniz. “Tatil sonrasında özellikle bel bölgesindeki yağlanmadan şikayetçiyseniz ilk egzersiz seçeneğiniz haftada 3-4 kez 40-45 dakikalık kardio ağırlıklı olmalı” diyen Dyt. Hande Seven Avuk, haftada üç gün yapılan yoga, pilates gibi egzersizlerin de metabolizma hızını artırdığını söylüyor.