''Şeker yükleme testi'' çok önemli!

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Gebelere yapılan şeker yükleme testi ile ilgili tartışmalara son noktayı TJOD koydu!

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) İstanbul Şubesi, hamilelere "şeker yükleme testi" yapılmasının bebeğe zarar vereceğini söylemenin tamamen bilim dışı ve yanlış bir tutum olduğunu bildirdi.



Dernekten yapılan yazılı açıklamada, gebelikte, bazı hormonların etkisiyle vücutta insülin direncinin artabildiği ve kan şekerinin kolayca yükselebildiği kaydedildi. Özellikle şeker hastalığı açısından yatkınlığı olan bazı kadınlarda, gebelik sırasında geçici olarak şeker hastalığı bulgularının yani "gebelik şekeri" veya "gestasyonel diyabet" denilen rahatsızlığın ortaya çıkabildiği vurgulandı.



Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumların da yüksek risk taşıyan hamilelere "şeker (glikoz) yükleme testi" yapılmasını önerdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Tedavi edilmeyen gestasyonel diyabet hem bebeğin hem de annenin sağlığı için tehlikeli olabilir. Yapılan bu testlerin bebeğe zarar verdiğini, zehirlediğini veya sakatlıklara neden olduğunu gösteren bir tek bilimsel çalışma yoktur. Bazı gebelerde test sırasında meydana gelen kısa süreli bulantı, baygınlık hissi gibi durumların bebeği etkilediğini gösteren hiçbir bilimsel veri yoktur. Gebeliğin başlangıcında pek çok gebenin yaşadığı bulantı, kusma gibi yakınmalarla kıyaslandığında testten korkmaya gerek olmadığı daha iyi anlaşılacaktır."



Gebelik takiplerini yapan hekimlerin gebelere bu testi yaptırmalarını önermelerinin doğru önermemelerinin ise eksik bir yaklaşım olduğu vurgulanan açıklamada, "Testin bebeğe zarar vereceğini ve yapılmamasını söylemek ise tamamen bilim dışı ve yanlış bir tutumdur. Elbetteki bu testi yaptırıp yaptırmamaya gebeler kendi iradeleriyle karar verecektir. Ancak bu testi yaptıran veya yaptıracak olan gebelerin kendilerini rahat hissetmelerini, bundan dolayı bebeklerinin zarar görmeyeceğini bilmelerini ve glikoz yükleme testinden dolayı

endişe duymamalarını tavsiye ederiz" ifadeleri kullanıldı.



(AA)