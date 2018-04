Sezaryen sonrası normal doğum

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

‘Sezaryen sonrası normal doğum yapılmaz’ ve ‘Bir sezaryen, hep sezaryen anlayışı’ artık tarihe karışıyor. Son günlerde bazı ‘cesur yürek’ kadınlar, ‘yapamazsın’ yorumlarına kulak asmayıp, sezaryen sonrası normal doğum yapıyor.

Yazı: Neslihan Böle Arslan



Bir yanda hep normal doğum yapmak isteyen kadınlar var; bir de başından beri, hatta hamile kalmadan çok çok önce ‘ben sezaryen yapacağım’ diyenler... Elbette içinizden gelen sese kulak vermelisiniz. Ancak normal doğum yapmak isteyip de şartlar gereği sezaryen doğum yapmak zorunda kalanların hep aklının bir köşesinde kalır normal doğum. İkincide de normal doğum şanslarının olmadığına inandırılırlar. Çünkü bir sezaryen sonrası hep sezaryendir! Neyse ki son yıllarda hayatımıza SSVD (Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum) diye bir kavram girdi. Ve etrafımızda bazı anneler ‘ben bu işi yaparım’ diyerek harekete geçti. Üstelik kontrolü başkalarına bırakmak yerine aktif bir doğumu benimseyip, dışarıdan gereksiz hiçbir müdahale almak istemeyerek... Biz de sezaryen sonrası vajinal doğum yapan üç anneye ulaştık ve onların deneyimlerine kulak verdik. Başarabilmiş olmalarındaki en büyük faktörün, doğru doktor ve doğum ekibini bulabilmeleri olduğunu belirtelim. Bir de elbette istekli olmaları ve kendilerine inanmaları! Ancak küçük bir not; bu demek değil ki herkes SSVD yapabilir. Önceki sezaryende rahim kesisinin dikey olması, ilk doğumda da geçerli olan annenin pelvisinin (çatı) darlığı, bebeğin iriliği gibi nedenler sezaryenden sonra vajinal doğumun yapılmasına engel teşkil edebiliyor...



“Meditasyon çok işime yaradı”

Aslında iç mimar olan ama çocuklardan sonra kariyerinde farklı bir yola yönelen ve üç aydır ‘İyi Cüceler’ isimli bir çocuk kitapçısı işleten Ece Can Özkale’nin altı yaşında Karan ve bir yaşında Surya isimli iki çocuğu var. Özkale, yoga ve meditasyon sayesinde çok rahat ve keyifli bir normal doğum yaptığına inanıyor.



“Karan’a hamileyken normal doğum istiyordum. 40’ıncı haftaya girdiğimde içimde bir korku oluştu. Doktorum da birçok kadın doğum uzmanı gibi sezaryenden yanaydı. Benim aklımı çeldi. ‘Bütün kontrol bende’ dedi. Vajinal doğumun endikasyonlarından bahsetti. İkisinde de riskler var ama o sezaryenin bir kadın için daha iyi olabileceğini söylüyordu. Ve ben çok bilgisizdim o zaman. Okumak, araştırmak, normal doğum yapan annelerle konuşmak çok önemliymiş aslında. Sonuçta Karan’ı sezaryenle dünyaya getirdim. Hiçbir problem de yaşamadım aslına bakarsanız. Ne bir ağrım oldu ne uzun süre hastanede kaldım. Surya’ya hamile kalmadan önceki beş senelik süreçte ise meditatif anlamda çok yoğun çalışmalar yaptım. Bu dönemde kendi bedenimi keşfetmiş oldum. Aslında ilkini sezaryen yaptığım için pişmanlık duyuyorum ama bir yandan da demek ki böyle olması gerekiyormuş diye düşünüyorum. Belki bu kadar muhteşem bir doğum yapmayacaktım! İlkinin sezaryen olması, beni ona yönlendirmiş oldu.



29’uncu haftada doktor değiştirdim

Surya’ya hamile kaldığımda en azından normal doğumu denemeyi kafama koymuştum. Yine ilk doktorumla 29’uncu haftaya kadar devam ettim. O hala ısrarla sezaryen diyordu, hele ki ilki sezaryen olduğu için daha da katıydı. Sonra baktım ki benim ne istediğimi kesinlikle dinlemiyor, ben de doktorumu değiştirmeye karar verdim. Dr. Gülnihal Bülbül ile tanıştım. Normal doğumla ilgili engin bilgi ve deneyimlere sahipti. Öncelikle hamile bir kadını dinlemeyi biliyor ve isteklerine önem veriyordu. O yüzden çok sevdim kendisini. Her ihtimale karşı hazır olmamı sağladı. Ama şuna inandım ki, bir kadının her şeyden önce bir şeyi çok istemesi gerekiyor. İkincisi onun üzerine yoğunlaşması gerekiyor, üçüncüsü hiçbir kötü ihtimali aklına getirmemesi gerekiyor. Ben bunları yoga ve meditasyon yaparak başarabildim. Hamileliğimde ruhsal açıdan kötüydüm, çünkü iki yıl önce babamı kaybettim. Daha onun acısını atlatamamıştım. Ama biraz da acıyla baş edebilmek için yeniden hamile kalmıştım. Bu duygu içinde olmama rağmen güzel bir hamilelik geçirdim ve dediğim gibi sadece normal doğum istedim ve yapabileceğime inandım.