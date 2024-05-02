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Bahar dizisinin Umay’ı Afra Saraçoğlu benzetmesine isyan etti! “Lütfen artık benzetmeyin”
Bahar dizisinde Umay karakterini canlandıran Alisa Sezen Sever, Afra Saraçoğlu‘na benzetilmesine tepki gösterdi. Sever, artık benzetilmek istemediğini söyledi.
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Show ekranlarının sevilen dizisi 'Bahar'da Umay karakterin Alisa Sezen Sever hayat veriyor. Alisa Sezen Sever meslektaşına benzetilmesine tepki gösterdi.
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Sever, kendisini 'Yalı Çapkını' dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu'na benzetenlere isyan etti. Oyuncu, benzetmelerle ilgili açıklamada bulundu.
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Sever, "Bazı anlarda, bazı fotoğraflarda evet ben de çok benzetiyorum ama bazı durumlarda da alakamız yok. İki durumda da artık benzetilmekten çok yoruldum. Çok teşekkür ederim ama lütfen artık benzetmeyin beni" dedi.
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