Sezaryen sonrası normal doğum!

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İlk doğumunu sezaryen ile yapan anneler artık normal doğumu deneyimlemek istiyor. İnternet üzerinde bir araya gelen bu anneler kendilerine yol gösterecek doktorlara ulaşıyor, okuyor, araştırıyor ve şartlar uygun olduğu takdirde normal doğuma girme cesaretini gösteriyor.

Bir zamanlar fotoğraflarda güzel çıkmak için saçına fön çektirip sezaryen doğuma girenlerden, hatta çocuğunun burcunu ayarlamak içini doğum tarihi belirleyenlerden bahsederdik. Belki de onlardan biriydik. Bugünse kadınlar artık normal doğum yapmanın üzerinde daha çok düşünüyor, doktoru tarafından sezaryen doğum önerilenler nedenlerini sorguluyor ve hatta ilk doğumunu sezaryen ile yapanlar “İkinci bebeğimi normal doğurabilir miyim?” diye soruyor. Belirli koşullar sağlandığında bu sorunun yanıtı “Evet!” Az sayıda kadın doğum uzmanı bu cesur kadınların taleplerine, uygun sağlık koşulları oluştuğunda olumlu yanıt veriyor. Bu isimlerden biri de Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Dilek Yağmur…

Op. Dr. Yağmur’a geçmişten bugüne yaşanan gelişmeleri ve sezaryen sonrası vajinal doğum hakkında bilinmesi gerekenleri sorduk.



Sezaryen yöntemi ile doğum yapmış bir kadının bir daha normal doğum yapamayacağı görüşü ne zaman ortaya çıktı?

‘Bir kere sezaryen, hep sezaryen’ görüşü 1920’li yıllarda ortaya atıldı. Ancak o zaman uygulanan sezaryenin bugünkünden çeşitli farkları vardı. Anestezi seçenekleri bugünkü kadar iyi değildi. Ameliyat kesisi rahmi dikine keserdi ve bu tür bir kesinin bir sonraki doğumda açılma oranı çok yüksek. Bunun yanı sıra kullanılan dikiş materyalleri yeterince iyi değildi, iyileşme dokusu daha dayanıksız oluyordu. O yıllarda sezaryen sonrası normal doğum sırasında rahimde bir yırtık olması halinde doğumun hayati komplikasyonlarla sonuçlanma ihtimali çok yüksekti. Bizlerde de bu dönemlerden kalan bir korku var. O zamanın şartları için bu korku doğru olsa da bugünün şartlarına göre konuyu yeniden değerlendirmek gerekiyor.



Bir dönem ilk doğumlarda bile sezaryen ilk seçenek olmaya başladı…

Evet, 1960’lı ve 70’li yıllarda insanların hayata bakış açılarının değişmesi, ekonomik güçlerinin artması ve kadınların doğumu zor bir olay olarak algılaması ile beraber sezaryen oranlarında artış başladı. Fakat bunun da şöyle bir dezavantajı oldu; kadınlar ikinci kez doğum yapmak istediklerinde yine sezaryene girdiler ve dolayısıyla ameliyat sayılarında otomatikman artış oldu. Bu da hem devletlerin sağlık harcamalarını artırdı hem de toplum sağlığı açısından bir kadının birden fazla ameliyat olması söz konusu oldu. Bunun üzerine, 1970’lerden sonra gelişmiş ülkelerde ‘Sezaryen sonrası vajinal doğum (SSVD) yapılabilir mi?’ sorusu sorulmaya başlandı. Bu dönemlerde sezaryen kesileri de artık bugünkü gibi enine yapılmaya başlanmıştı. Bu tür kesilerde ikinci doğumun normal yapılabildiği görülünce isteyen ve gerekli koşullara sahip kadınların SSVD yapmasına imkan tanındı. Daha sonra bazı ülkelerin sağlık politikalarında ilk doğumunu sezaryen ile yapan kadının çatısı ve bebeğin pozisyonu uygunsa önce normal doğum denendi ve beklendi. Ancak hayati bir sorun yaşanınca sezaryene geçildi. Dolayısıyla hekimlerin de bu konuda bir pratiği oluştu.



İlk doğumunu sezaryen yapan her kadın, ikinci doğumunu normal yapabilir mi?

Eğer kadının ilk sezaryen nedeni kalıcı değilse mümkün olabilir. Örneğin kemik yapısının dar olması kalıcı bir nedendir ve çatı darlığı olan bir kadın, bebeği de büyükse zaten normal doğum yapamaz. Ya da çocuk felcine bağlı olarak kalçada eklem bozukluğu, kalça yapısının doğuma uygun olmaması gibi durumlar kalıcı nedenlerdir. Ancak ilk doğumunu ani tansiyon yükselmesi, bebeğin ters durması gibi geçici nedenlerle sezaryenle yaptıysa ve ikinci doğumda bu nedenler oluşmamışsa normal doğum yapılabilir. Tabii annenin bunu gerçekten istemesi de çok önemli. Hekim asla bir kadını sezaryen sonrası vajinal doğum için zorlayamaz.



