Stresli kadınların çocukları daha çok ağlıyor!

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Stresli ve endişeli bir yapıya sahipseniz çok ağlayan bir çocuğa sahip olmanız kuvvetle muhtemel! Gebelik öncesinde ve gebelik sırasında stresli olan kadınların bebekleri normal bebeklere oranla 2 kat daha fazla ağlıyor.

Gebelikten önce stresli ya da endişeli kadınların bebeklerinin daha fazla ağladığı belirlendi.



Bilim adamlarının araştırması, gebe kalmadan önce stres, endişe ve panik ataktan yakınan kadınların bebeklerinin iki kat fazla ağladığını ortaya koydu.



Bu bağlantının nedeni kesin olarak bilinmese de bilim adamları stresli ve endişeli annelerin hislerinin istemeden bebeğe aktarıldığını ya da gebelikte yayılan stres hormonlarının plasentayı geçerek bebeğin beyin gelişimini etkilediğini düşünüyor.



Stresli ve endişeli annelerin bebek doğduktan hemen sonra destek almasını öneren bilim adamlarından Dr. Clare Bailey, anneler ne kadar endişeli olursa o kadar az uyuduklarını, daha tedirgin davrandıklarını ve bu durumun stresin daha da artmasına yol açtığını vurguladı.



300 kadının katıldığı araştırmanın sonuçları "Archives of Disease in Childhood" dergisinde yayımlandı. (AA)