"Sütüm yetiyor mu?"

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bebeğinizi emziriyor ancak sütünüzün yetmediğinden endişe mi ediyorsunuz? Sütünüzün nasıl artacağını merak mı ediyorsunuz? Yalnız değilsiniz!

Biliyoruz ki minik bebeğiniz için en iyisini istiyorsunuz. Ve en iyisinin de altı ay sadece anne sütü içmesi olduğunu biliyorsunuz. Biz de bu süreci verimli geçirebilmeniz için Liv Hospital Çocuk Hastalıkları ve Yenidoğan Servisi’nden Dr. Pınar Boncuk Dayanıklı, Diyetisyen Güneş Aksüs ve La Leche League International Türkiye Temsilcisi Charlotte Codron ile konuştuk. Anne sütü mucizesini, her damlası kıymetli olan anne sütünü artırmak için sihirli formüller olup olmadığını ve annelerin psikolojisinin emzirme sürecine etkilerini öğrendik.



ANNE SÜTÜNÜ ARTTIRMAK MÜMKÜN MÜ?

“Süt üretimini artırmak için üretilen sütün tamamını kullanmak yani depoyu boşaltmak gerekir” diyen Dr. Dayanıklı, sık ve doğru emzirmenin önemini vurguluyor: “Bebeğin emme isteksizliği, becerisinin azlığı veya memeyi tam olarak boşaltamaması, beklenen süt artışını geciktirir. Emzirme sıklığı ilk aylarda günde 8-12 kez olabilir ve olmalıdır. Daha az emzirme, genellikle süt üretiminde beklenen artışı engeller.” Emzirmek isteyen annelere, destek, teşvik, bilgi ve eğitim vermeye kendini adamış uluslararası bir örgüt olan La Leche League’in Türkiye temsilcisi Charlotte Codron, ‘arz-talep’ kurallarının süt üretim sürecini anlamak için iyi bir imaj olduğunu söylüyor. Yani ‘Ne kadar çok emzirirseniz o kadar çok sütünüz olur’ sözü doğru. Buna karşın günümüzde gelişmiş ülkelerde, özellikle yeni nesil annelerde sütlerinin yetmediği kaygısının giderek artığını belirtiyor. Codron, bu korkuların bazı ticari çevrelerce de artırıldığına dikkat çekiyor: “Bir anne, sütü gerçekten yetmiyorsa süt artırmaya çalışmadan önce mutlaka bir dedektif gibi sorunun kaynağını araştırmalı. Yetersizliğin nedeni tespit edilmeden bitki çayları ve özel gıdalarla çözüm arayan anneler, maalesef olumlu sonuç alamıyor.” Sütün yetmemesinin altında yatan sebeplerse çok çeşitli olabiliyor: Annede hormonal ya da anatomik bir problem, bebekte kalın ya da kısa dil bağı gibi anatomik bir sorun ve yetersiz emzirme alışkanlıkları gibi… Codron, annelere sorunun kaynağı bulunduktan sonra destek ve bilgilendirme için bir uzmana danışmalarını ve yüzyıllardır bebekleri için sahip oldukları yeterli süt üretme kabiliyetine inanmalarını tavsiye ediyor.



FARKLI KÜLTÜRLERDE FARKLI BESİNLERDEN FAYDALANILIYOR

Hemen tüm zamanlarda ve tüm kültürlerde, süt üretimini artırdığı düşünülen bitkiler ya da yiyecekler olduğunu söyleyen Dr. Pınar Boncuk Dayanıklı, bu tür eklerin etkili olduğuna dair yeterince çalışma olmadığını ancak senelerin deneyimlerine kulak verilebileceğini belirtiyor ve dünyanın dört bir köşesinden örnekler veriyor: “Çeşitli kültürlerde farklı besinlerden faydalanılıyor. Ülkemizde, pirinç, tahin, boza (malt içerdiği için), dereotu, ısırgan otu, rezene gibi besinlerin adı geçer. Genelde bitki çayları sakinleştirici ve diüretik etkileriyle süt salınımını bir ölçüde artırabilir. Örneğin Hintlilere göre badem, Hindistan cevizi ve susam (simit ve tahin Türklerde de işe yarıyor) sütü zenginleştiriyor, sütlaç, bal kabağı, ayçiçeği de süt salgısını artırıyor. Çinlilere göre ise vücut ısısını ve vücuttaki sıvıları ayarlayan besinler; tavuk, yosun çorbası, papaya, arpa, pirinç, anason, dereotu, kimyon, zencefil. Tahıllardan elde edilen içeceklerin de birçok toplumda yeri var. Suda bekletilmiş arpaya rezene ekleyerek yapılan içecekler ve yulaf, genelde işe yarar. Bu yüzden de alkolsüz bira ya da malt içeceklerin adı geçer.” Aslında, çeşitli bitkiler, süt artırımında etkili. Ancak bitkiler, ilaçlar gibi dozu ve yan etkileri bilinen maddeler değil. Bitkilerin nasıl elde edildiği, hangi kısımlarının paketlendiği, ne kadar sürede etkisini yitirdiği gibi birçok değişken konu, bitkilerin standart olarak önerilmesini güçleştiriyor. Bazı bitkiler fazla miktarlarda da alınsa oldukça güvenliyken, bazı bitkilerin yan etkileri ortaya çıkabiliyor. Alfalfa, anason, rezene, ısırgan otu, shatavari, deve dikeni gibi bitkiler bu etkileriyle bilinen bitkiler.



EMZİRME DÖNEMİNDE DİYET OLUR MU?

Diyetisyen Güneş Aksüs,“Emzirme dönemine uygun diyet vardır. Normalde zayıflama diyetlerinde kalori kısıtlanır, arada hızlandırmak için farklı diyetler yapılır ama emzirme döneminde buna gerek yok” diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu dönemde zaten metabolik hız artıyor. Önemli olan annenin ihtiyacını karşılamak, aç kalmamasını sağlamak, süt oluşumunu destekleyecek bir beslenme programı oluşturmak ve fazladan tüketilen besinleri azaltmak. Süt olsun diye sürekli tatlı yemek, hamur işleri tüketmek süt oluşumunu etkilemez. Belki anne onları yediği için mutlu olur ve bu sebeple süt artar ama baklavanın süt artırıcı özelliği olduğu söylenemez.”



