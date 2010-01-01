Saatin alarmı, işe ya da bir buluşmaya geç kaldığınızı değil, anneliğe geç kaldığınızı uyarmak için çalıyor. Tekrar uykuya dalmak mı yoksa yataktan fırlamak mı? Karar sizin...

Yazı: Nilgün Yıldız

İlk hamilelik yaşını geciktiren kadınların çoğu ileri eğitimliler arasında yer alan ve kariyerlerini devam ettiren, eşiyle birlikte ailenin geçimine katkıda bulunan kadınlar oluyor.

Önce bekar olduğunuz için yıllarca “Sen ne zaman evleneceksin?” sorusundan en hızlı şekilde kurtulmak için koşar ve bu sırada sürpriz bir şekilde mutluluğu yakalarsınız. Sıra düğünün detaylarına, ardından da “Bebek ne zaman?”a gelmiştir artık. Siz bu soruya genelde “Hazır değilim” diye cevap verirken belki de aslında bedeniniz çoktan hazırdır. Hatta hazır olmaktan da öte geç bile kalmış olabilirsiniz. Bu durumda “Çocuğum olmazsa da olur” derseniz kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ancak hem karar veremez hem de biyolojik alarmınızın sesini kısamazsanız içinden çıkılmaz buhranlar yaşayabilirsiniz. Biz de artık 35’li yaşlarında evlenen, evlendiği ilk gün hatta birkaç yıl hamile kalmayı aklından geçirmeyen anne adaylarının korkulu sorularını sıraladık. Cevapları Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kağan Kocatepe ve Uzman Psikolog Sibel Deniz Toledo Falay verdi.

Erteliyorsanız takipte kalın

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kağan Kocatepe, bir zamanlar ‘tuhaf’ kabul edilen hamileliği geciktirme yaklaşımının artık günümüzün bir gerçeği olduğunu, bu nedenle ileri yaş hamileliğinin önündeki engelleri kaldıracak teknolojilerin de geliştiğini söylüyor.

Hamilelik için en doğru zaman nedir?

Ülkemizde son yirmi yıl içerisinde dünyadaki genel trendle uyumlu şekilde ilk hamilelik yaşında önemli artışlar oldu. 1990’lı yılların ortalarında bizler 30 yaş üzerinde ilk doğumunu yapacak olan anne adaylarına ‘ileri anne yaşı’ tanısı koyarak ona göre daha sıkı takip yaparken bugün ileri anne yaşı için yaş sınırı 37. Bununla birlikte hamilelik için doğru zaman kavramı yerine “Ne zamana kadar hamile kalabilirim?” sorusu daha uygun gibi görünüyor.

Modern toplumun gereği birçok kadın doğumu geciktiriyor. Sizce doğum ne zamana kadar geciktirilebilir?

Kadınların eğitimlerini daha ileri aşamalara kadar götürmeleri ve iş yaşamında erkeklerle aynı alanlarda çalışmaları, etkin doğum kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi ve infertilite (kısırlık) tedavi yöntemlerinin ilerlemiş olması hamile kalmanın geciktirilmesine önemli katkılarda bulunuyor. Tüp bebek teknolojisinin ilerlemesi ve yumurta bağışı ile oluşan hamileliklerin sayısında artış olması ileri anne yaşının farklılaşmasına yol açtı. Amerika’daki istatistiklere göre 1982’de tüm doğumlar arasında 35 yaş üzerinde doğum oranı yüzde beş iken, 2010 yılında bu oran yüzde 16 olmuştur. Ülkemizde ise henüz bu konuda yapılmış sağlıklı istatistikler bulunmuyor. İlk hamilelik yaşını geciktiren kadınların çoğu ileri eğitimliler arasında yer alan ve kariyerlerini devam ettiren, eşiyle birlikte ailenin geçimine katkıda bulunan kadınlar oluyor. Bu haliyle önceleri ‘tuhaf’ kabul edilen bu durum artık çağımızın bir gerçeği haline geldi.

Doğurganlığın değerlendirilmesi için hangi testler yaptırılabilir?

Birkaç yıl öncesine kadar adet kanamasının üçüncü günü yapılan vajinal ultrasonografi ile yumurtalıklar değerlendiriliyor ve beraberinde kanda yumurtlama hormonlarına bakılıyordu. Günümüzde ise bu değerlendirme yerini yine adet kanamasının ilk günlerinde yapılan vajinal ultrasonografide folikül sayımına bıraktı ve tek başına bu bile oldukça iyi bir fikir veriyor. İmkanlar dahilinde bu ultrasonografi incelemesine AMH (Anti Müllerian Hormon) adlı kan incelemesinin eklenmesi doğurganlık muayenesinin hassasiyetini belirgin olarak artırıyor. Hamilelik geciktirileceği sürece bu testler ideal olarak altı ayda bir tekrarlanmalı.

Geç hamilelik ne tür riskleri beraberinde getirir?

Anne aday adayını ileri yaşlarda daha büyük tehlikelerin beklediğini söylemek mümkün fakat her birey için aynı risk artışının söz konusu olduğunu söylemek mümkün değil. Yaş ilerledikçe insanlarda şeker hastalığı ya da hipertansiyon gibi hastalıkların ortaya çıkma olasılığının arttığı bilinen bir tıbbi gerçek ve bu riskler ileri yaşta hamileliklere de yansıyabiliyor. Anne adayının ileri yaşlarda bir gebelik yaşaması durumunda kendisiyle ilgili risk artışı yaşın kendisiyle değil, gebeliğe başladığı anda kendisinde kronik hastalıkların varlığı ya da yokluğu ile çok daha yakın ilişkili oluyor. Ayrıca bebekte kromozom bozukluğunun (Down Sendromu gibi) ortaya çıkma olasılığı hamile kalınan yaşla direkt ilişkili. Aynı zamanda ileri yaş hamileliklerinde düşük yapma riski artış gösteriyor.

Yumurta dondurmak bir çare olabilir mi? Kimler yumurtalarını dondurmalı?

AMH doğurganlık testi kritik seviyede olan ve evlilik düşünmeyen kadınlar yumurta dondurma işlemine başvurabilir. Bununla birlikte yumurta dondurma işlemiyle saklanan yumurtanın işe yarayacağının garantisinin olmadığının da bilinmesi gerekiyor.

Yaşı ilerlemiş bir kadının hamile kalması için hangi yöntemler denenebilir?

AMH değeri normal olan kadınlar öncelikle gerekli diğer testler de yapıldıktan sonra (spermiyogram gibi) doktor tarafından uygun bulunduğunda yumurtlama monitörü adı verilen test cihazından faydalanabiliyorlar. Bu cihaz idrarda yumurtlama günlerini oldukça iyi bir şekilde gösteriyor ve her ayın verimli olarak kullanılmasını sağlıyor. Doktorun uygun gördüğü süre içerisinde hamilelik oluşmadığında ise duruma göre aşılama ve hatta tüp bebek gibi yöntemlere başvurulabiliyor.