Sağlıklı hamilelerin plasentalarında çeşitli bakterilerin yaşadığı görüldü.





ABD'de yapılan keşif, fetüslerin oldukça steril bir ortamda büyüdüğü yönündeki kanıyı alaşağı ederken, plasentadaki bakterilerin büyük bölümünü, herkeste rastlanan "iyi mikropların" oluşturduğu belirtildi.Bilim adamları öte yandan, plasentada söz konusu mikrobiyal koloni yapılanmasının, erken doğum üzerinde rol oynadığını belirtti.Houston'da Baylor Tıp Fakültesi'nde görevli doktor Kjersti Aagaard, araştırmanın, hamilelik ve erken yaşamın, tamamen steril durumlar olarak düşünülmemesi gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.Aagaard'ın, Teksas Çocuk Hastanesi'nden meslektaşlarıyla ortaklaşa yürüttüğü araştırma çerçevesinde, bağışlanan 320 plasentayı incelediği belirtildi.Kjersti Aagaard, plasentanın mikroplarla beraber hareket etmediğini, sadece düşük seviyede mikrobu barındırdığını vurgulayarak, bunlar arasında sağlıklı kişilerin bağırsaklarında yaşayan E. koli türlerinin yer aldığını söyledi.Erken doğum yapan kadınlardan alınan 89 plasentada, açıkça yararlı olduğu bilinen bazı bakterilerin seviyelerinin önemli ölçüde düşük olduğuna dikkati çeken Aagaard, plasental mikrobiyomun, en çok ağızda sıkça rastlanan bakterilere benzediğinin keşfedilmesi karşısında şaşırdığını sözlerine ekledi.Araştırmanın sonuçları, Science Translational Medicine dergisinde yayımlandı.İnsanların vücutlarını trilyonlarca mikropla paylaştığı ve bakterilerin büyük bölümünün, özellikle bağırsaklardakilerin kişilerin sağlıklı kalmasında kritik rol oynadığı biliniyor.