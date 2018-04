Et yiyemeyen anne adaylarına öneriler...

Vejetaryen anne adaylarının beslenme şekli nedeniyle sıklıkla görülen B12 vitamini eksikliği durumunda doğumsal anomaliler, DNA sentezinin olması gerektiği gibi yapılamaması, sinir sisteminde bazı sağlık sorunları gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Diyetisyen Merve Sofuoğlu, vejetaryen beslenme nedeniyle et yiyemeyen anne adaylarının, et yerine kuru baklagillere ve yumurta tüketimine ağırlık vermesi gerektiğini söylüyor ve ekliyor: “Hiç hayvansal besin almayan ve süt ürünlerinden de kaçınan vejetaryen anne adayları, süt yerine soya sütü veya tofu tercih etmeli. Bu sayede, vücut bazı eksik mineral ve proteinleri kısmen de olsa yerine koyabiliyor. Çay ve kahveyi, yemekten hemen sonra tüketmemek ve araya en azından bir-iki saat koymak da anne adayı için oldukça faydalı. Her öğünde, C vitamininden zengin, taze sebze ve meyvelerden tüketmek, anne adayı ve bebeğin bağışıklık sistemi açısından büyük fayda sağlıyor. Beyaz ekmek yerine esmer ekmeği, pirinç yerine ise bulguru tüketmek de önem taşıyor.”