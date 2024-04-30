Eda Ece: Annelik ne büyük bir şeymiş, anladım

Oyuncu Eda Ece, yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile geçtiğimiz sene Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde dünyaevine girmişti.
Ece, kısa bir süre sonra hamilelik haberini duyurmuştu. Ünlü isim bebeğin cinsiyeti ile ilgili, "Gizli gizli kız istiyordum. Buğra hep 'Fark etmez, sağlıklı doğsun da' diyordu" ifadelerini kullanmıştı.
"SABIRSIZ CANIM KIZIM"
4 Nisan 2024'te kızı Mina İpek'i kucağına alan Eda Ece, doğum sonrası paylaşım yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sabırsız canım kızım aniden doğdu. Çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi çok mutlu etti. Arayan soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz."
"UYKU YOK, DİNLENME YOK"
Şimdilerde kızıyla ilgilenen 33 yaşındaki Eda Ece, son olarak doğum sonrası süreçte neler yaşadığını takipçilerine anlattı. Instagram sayfasından kızının odasını paylaşan Ece, şöyle yazdı:
"Beni soracak olursanız doğumdan beri 7/24 minik kuşumlayım. Annelik ne büyük bir şeymiş anladım. Uyku yok, dinlenme yok, sürekli ona en iyi şekilde bakmaya çalışıyorsun yapabildiğin kadar. Aklın, fikrin onda. Dev bir sevgi ve fedakarlık, çok acayip."