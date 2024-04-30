Eda Ece: Annelik ne büyük bir şeymiş, anladım

"UYKU YOK, DİNLENME YOK"

Şimdilerde kızıyla ilgilenen 33 yaşındaki Eda Ece, son olarak doğum sonrası süreçte neler yaşadığını takipçilerine anlattı. Instagram sayfasından kızının odasını paylaşan Ece, şöyle yazdı:

"Beni soracak olursanız doğumdan beri 7/24 minik kuşumlayım. Annelik ne büyük bir şeymiş anladım. Uyku yok, dinlenme yok, sürekli ona en iyi şekilde bakmaya çalışıyorsun yapabildiğin kadar. Aklın, fikrin onda. Dev bir sevgi ve fedakarlık, çok acayip."