Vücuduma neler oldu?

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Hamilelik sonrası vücutta oluşan deformasyondan kurtulmak mümkün mü...

Hamilelik döneminde alınan fazla kilolar, doğum sonrası bebeği emzirme, bu dönemlerde fazla hareket edememek vücut deformasyonlarına neden olabiliyor. Ama unutmayın her şeyin bir çözümü var. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin anlattı…



Doğum sonrasında vücutta neler oluyor?

Doğum, hem hormonal hem de kilo alımıyla orantılı olarak vücutta yağlanmaya, vücut orantılarının bozulmasına, göğüslerde sarkmaya, karın bölgesinde gevşemeye neden olabiliyor. Bunların sonucunda da vücudunda istemediği değişimler yaşayan anneler doğum sonrasında büyük endişelere kapılabiliyor. Doğum öncesi hareketsizlik, genetik yatkınlık, üst üste yapılan doğum veya çoğul gebelikler bu deformasyonların oluşumunda oldukça etkili.



Nelere dikkat etmek gerekiyor?

Doğum öncesinde aşırı kilo almamaya özen gösterilmeli. Özellikle hamileliğin ilerlediği dönemlerde, ani alınan ve istenmeyen kilolar vücudu ve orantısını çok olumsuz etkiliyor.

Hafif tempolu yürüyüşler yapmak ve düzenli beslenmek şikayetleri azaltabiliyor. Ama anne adayı kilo kontrolünü sağlasa bile genetik yapısında var olan bazı cilt sorunlarına engel olamayabiliyor. Çatlaklar, en sık görülen ve kadınları en çok üzen hamilelik ve doğum deformasyonlarının başında geliyor. Bunu göğüslerde sarkma ve yağlanma takip ediyor. Ayrıca, anne adayının genetik yatkınlığı varsa, hamilelik esnasında basen, kalça ve bel bölgesinde yağlanma artıyor. Özellikle bel genişliyor.



Doğum sonrasında karın bölgesinde yaşanan sarkmalara karşı neler yapılabiliyor?

Hamileliğe bağlı olarak karın kaslarında gevşeme oluyor. Bu durum bazen, karın kaslarında yırtılma, gevşeme ve sarkmaya neden olabiliyor. Karın bölgesinde oluşan çatlaklar da bunlara eşlik ediyor. Bu deformasyon oluşunca karın estetiği gerekebiliyor.



Karın bölgesine doğumdan hemen sonra operasyon yapılabilir mi?

Kısa süre sonra yeni bir hamilelik planlanıyorsa, operasyonun diğer doğum sonrasına ertelenmesi uygun olur. Ancak uzun bir süre, yeni bir bebek dünyaya getirmek düşünülmüyorsa; aynı anda hem beli incelten hem de sarkmış karın bölgesinin topladığı bir operasyon yapılabiliyor.



Operasyondan ne kadar sonra yeniden bebek sahibi olunabilir?

Bir sene sonra hamilelik yeniden planlanabiliyor. Ancak yeniden deformasyon oluşup oluşmaması kişiye bağlı. İkinci doğumdan sonra, gerekirse operasyon tekrarlanabiliyor ve karın kasları yeniden tamir edilebiliyor.



Peki doğum sonrası, bacaklarda varis oluşursa ne yapılmalı?

Hamilelik sürecinde varis oluşumu ve kılcal damar artışı sık görülüyor. Aşırı kilo alımı, genetik yatkınlık, birden fazla gebelik varis oluşumunu tetikleyebiliyor. Düzenli yürüyüş, yüzme ve varis çorabı kullanımı bu şikayetleri azaltabiliyor. Oluşmuş kılcal damar ve varisler için doğum sonrası lazer yapılabiliyor.



Kılcal damarlar en sık vücudun hangi bölgelerinde kendini gösteriyor?

Yüzde, vücutta, en sıklıkla da bacaklarda görülüyor. Yanma, kaşıntı, ağrı yapabiliyor. Lazer işlemi, varisler çok yoğun değilse birkaç seans uygulanıyor. Çok yoğun olduğu

durumlardaysa altı, yedi ya da sekiz seans uygulama gerekebiliyor.



Peki ya göğüs sarkmaları?

Göğüslerdeki sarkmalar ancak operasyonla toparlanabiliyor. Genellikle emzirme bittiğinde meme büyüklüğünde de küçülme görülüyor.



Meme protezi emzirmeye engel oluyor mu?

Operasyon, meme dikleştirme ve küçültme operasyonları emzirme bittikten altı ay sonra yapılabiliyor. Meme protezi, meme dokusu veya kas altına yerleştirildiği için ileride tekrar doğum yapıldığında emzirmeye engel olmuyor.



Doğum sonrası başka hangi problemlerle karşılaşılıyor?

Bacak bölgesi ve bacak içinde yağlanma, sarkma ya da gevşeme sıklıkla görülüyor. Bu sorunlar oluştuğunda yağlar alınabiliyor. LPG ve lazer uygulanabiliyor. İşlemler, yine doğumdan altı ay sonra gerçekleştirilebiliyor. Tabii ki spor yapmak kesinlikle yararlı ve gerekli. Ama ilerlemiş sarkmalarda bu tek başına etkin olmayabiliyor. Fazla gevşeme ve sarkma durumlarında; LPG lazer veya liposuction bile yeterli olmayabiliyor ve bacak içi germe operasyonu uygulamak gerekebiliyor.