Yaz gebelikleri daha zor geçiyor

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Sıcak havalardan en fazla etkilenenlerin başında hamileler geliyor. Bu nedenle yaz gebelikleri biraz daha zorlu geçiyor.

İstanbul Üniversitesi (İÜ), İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Buyru, sıcak havalardan en fazla etkilenenlerin başında hamilelerin geldiğini, bu nedenle yaz gebeliklerinin biraz daha zor geçtiğini belirtti.



Buyru, yaptığı açıklamada, yaz mevsiminde şikayetlerin, hem sıcaklar hem de gebeliğe bağlı bir takım problemlerden dolayı daha fazla hissedildiğini ifade etti.



Sıcak ve yoğun nemin olduğu ortamlarda gebelerin daha dikkatli olması gerektiğini aktaran Buyru, "Sıcak havalardan en fazla etkilenenlerin başında hamileler gelmektedir. Bu nedenle yaz gebelikleri biraz daha zor geçiyor. Hamileler yaz dönemini daha rahat geçirmek için daha fazla sıvı tüketmeli, her gün 7-8 bardak su içmeli" ifadelerini kullandı.



Günlük sıvı gereksiniminin karşılanması için suyun tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan Buyru, şöyle devam etti:



"Bunun yanında süt, limonata, taze sıkılmış meyve suyu ya da maden suyu gibi mineral içeren sıvılar tüketilebilir. Süt ve süt ürünleri, ayran, yoğurt gebelerin hem protein hem kalsiyum ihtiyacını çok iyi derecede karşılayabilecek ürünlerdir. Bunun yanı sıra sıvı ihtiyacı da giderilmiş olur. Ayran tüketirken çok tuzlu olmamasına dikkat etmek gerekir. Aynı şekilde meyve suyu ve limonata gibi ürünleri de şeker katmadan ya da az şekerlendirilmiş şekilde kullanmakta fayda var."



"Şeker ve tuz tüketimi kısıtlanmalı"

Buyru, hamilelik döneminde gerek sıvılarla gerek besinlerle alınan fazla tuzun vücutta su tutulmasıyla ödeme neden olduğunu, bu nedenle şeker ve tuz tüketiminin kısıtlanmasında fayda olduğunu aktardı.



Yaşanan olumsuzluklara rağmen güneş ışınlarının faydalarının da gözardı edilmemesi gerektiğini, her gün 10-15 dakika güneş ışının D vitamini gereksiniminin karşılanması açısından önemli olduğuna değinen Buyru, şunları kaydetti:



"Hamileler serinlemek için klima ya da nem alıcı cihazlardan yararlanabilir, ısı ve nemi daha az hissetmek için pamuk veya keten giysileri tercih edebilir. Ayrıca hamilelere yürüyüş için sabah veya akşam saatlerini tercih etmelerini tavsiye ederiz. Gebeler, yağlı yiyeceklerden kaçınarak fazla kilo almadan bu dönemi daha rahat geçirebilir." (AA)



