Yeni vücudunuzla tanışın

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Bebeğinizi kucağınıza aldıktan sonra gerçek dünyaya da dönme vaktiniz geldi demektir. Dokuz ay boyunca tek düşündüğünüz ‘o’ iken şimdi ‘ben’ olma zamanı geldi. Önce aynanın karşısına geçip yeni vücudunuzla tanışmalı sonra da değişikliklere ‘merhaba’ demelisiniz.

Yazı: Nilgün Yıldız/Bebeğimle Elele



Dokuz ay boyunca bebeğinizi beklediniz… Onun kime benzeyeceğini, iştahlı mı yoksa iştahsız mı olacağını, yaramazlıkta kime çekeceğini düşünüp durdunuz. Fakat onu kucağınıza aldığınızda bu endişelerin hepsi uçup gitti. Çünkü o mis gibi kokusuyla sizindi. Bebeğiniz iyiydi iyi olmasına da siz aylardır bebeğinizi düşünmekten vücudunuzda meydana gelen değişimlerin farkında mıydınız? Eğer değilseniz şimdiden öğrenseniz iyi olur çünkü bebekten sonra vücudunuz eski haline hemen dönmeyecek.



Kilolar

Doğum sonrası yeni annelerin en büyük sorunu hamilelik sırasında alınan kilolar oluyor. Bu kiloları nasıl vereceğim endişesiyle birlikte emzirme sırasında diyet yapamama da zor kilo vermeye neden oluyor. Oysa bu kadar endişelenmek yersiz. Çünkü zamanında bir doğum yapıldıysa doğumun hemen sonrasında; bebek, su kesesi ve plasenta ile birlikte beş kilo zaten verilmiş oluyor. Doğumla beraber 4-6 kg. arasında kilo kaybedildikten sonra, eğer doğru bir beslenme rejimi uygulanırsa düzenli bir şekilde ayda 1-2 kg. arasında verilebiliyor. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor; bu dönemde göğüsleriniz hiç olmadığı kadar şiş olacak. Bu durum kilonuza da yansıyacak. Doğumdan sonraki ilk haftalarda yedi ya da sekiz aylık hamile gibi görünmeniz de normal. Uzmanlar dokuz ay boyunca ya da en azından emzirmeyi kesene kadar kilolardan kurtulmanın zor olduğunu belirtiyor. Fakat sonrasında egzersiz ve düzenli bir beslenmeyle eski kilonuza dönmeniz mümkün.



Ağrılar korkutmasın

Uzun bir bekleyişten sonra hamilelik sırasında yaşadığınız sorunları hemen unutursunuz unutmasına da sonrasında başlayan farklı ağrılar özellikle ilk altı haftada rahatsız edebilir. Doğumdan sonraki birinci haftada doğum şeklinize; yani normal doğum ya da sezaryen yapmanıza bağlı olarak vücudunuzda bazı farklı sorunlar yaşayabilirsiniz. Normal doğum sonrası, vajinada zor doğum nedeniyle oluşmuş çeşitli yırtıklar oluşabiliyor. Uygulanan dikiş sayısı arttıkça doğum sonrası ağrı oluşma olasılığı ve ağrının şiddeti de artıyor. Sezaryenden sonra ise, karın cildine yapılan kesi nedeniyle ağrılar oluşabiliyor. Yine aynen normal doğumda olduğu gibi sezaryenle doğum sonrası kanamayı durdurmak amacıyla uterusta oluşan kasılmalar da ağrıya neden olabiliyor. Bir de sezaryen sonrasında annede gaz sancısı görülebiliyor.



Ödem

Hamilelik döneminde vücut hücreleri her zamankinden daha fazla su tutuyor. Bu da ellerde, ayaklarda ve ayak bileklerinde şişkinliğe neden oluyor. Ayrıca hamilelik döneminizde hiç olmadığı kadar çok tuvalete gidersiniz, yaz olmasa bile sürekli terlersiniz. Fakat bu kötü bir durum değil. Bu sayede doğum sonrası ilk hafta ödemleri atabilirseniz; kilo da vermiş olursunuz. Ödemden kurtulmanın en iyi yolu ise emzirmek. Bunun yanında bol bol su içmelisiniz. Su içmek ödemin çözülmesine yardımcı oluyor. Zamanında ve düzenli beslenmek vücudunuzda ödem denilen dolaşım bozukluğunun oluşmasını engelliyor.



