Happy Milk ile uçakta ve tatilde de emzirmek çok kolay!





Özellikle ilk kez bebeğiyle tatile gidecek annelerin aklında bebeğe bavul hazırlamaktan, yolda onu nasıl emzireceğine kadar birçok soru olur... Özellikle uçak yolculuğu yapacaksanız iniş ve kalkışta bebeğinizin kulak basıncı için onu emzirmeniz gerekir. Emzirme dostunuz Happy Milk ile uçakta, yolculukta ve tatilde istediğiniz her an hiçbir yeriniz görünmeden bebeğinizi emzirebilir, ilk tatilinizin keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz...Yola çıkmaya hazırsınız. Bebeğinizin bavuluna bol bol body, şort, tulum gibi giysilerin yanı sıra tüm bakım malzemelerini de koydunuz... Sıra sizde... Bu yaz tatilinde Happy Milk’in rengarenk Cırt-Juke modelleri ve Overlappy tişörtleri bavulunuzun olmazsa olmazı olacak. Sadece tatil diye düşünmeyin, Happy Milk’in annelere özel tasarımlarıyla yolculuklarda da emzirmeniz gereken bebeğinizle çok rahat edeceksiniz.Araba veya otobüsle yapılan yolculuklarda sadece bebeğiniz acıktığında besleseniz de uçakta işler daha farklı... Bebeğinizi uçak kalkarken ve inerken emzirerek onun kulağında basınç oluşmasını önleyip, ağlamadan ve huzursuzlanmadan seyahat etmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle uçaklardaki gibi 2-3 kişilik bir koltuk düzenlerinde yanınızdakiler göğsünüzü veya belinizi görmeden emzirebilmek artık çok daha kolay.Sade ve işlevsel modeller tasarlayan iki genç annenin yarattığı Happy Milk ile bu yaz bol giysilerin arkasına, sıcak havada emzirme örtülerinin altına saklanmalarına gerek kalmayacak. Yaz sıcağında kolsuz Cırt-Juke modelleri, beyaz, siyah, mavi, pembe, gri, mint, açık pembe ve narçiçeği renkleriyle sizi bekliyor. Hamileyken de giyilebilmesi için esnek karın bölgesi ile tasarlanan, 44.90 TL ve 49.90 TL’ye satılan Cırt-Juke omuz bölgesindeki açılan çıtçıtların açılmasıyla kolay emzirme imkanı sunuyor.Anne sütüne ve rahat emzirmeye gönül veren Happy Milk’te Cırt-Juke’un yanı sıra, Overlappy, Tulip, Criss-Cross, Diana, Celine tişört ve bluzlar; Zippy, Daphne ve Diana elbiseler ve Ovelappy ile Cırt-Juke gecelikler sizi bekliyor. Kolsuz, yarım kollu ve uzun kollu modelleri, beyaz, siyah, füme, kırmızı, yeşil, mavi, pembe, mint, narçiçeği, fuşya, açık pembe, lacivert, lila, mor, petrol mavisi ve sarı renkleri ile birçok modeli www.happymilk.com.tr ‘te bulabilirsiniz. (Tişörtler 44.90 TL – 69.90 TL / Bluzlar 74.90 TL / Elbiseler 89.90 TL / Gecelikler 74.90 TL)