Yumurtaları dondursak da mı saklasak?

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Anne olmak isteyen ama geciktiğini düşünenler! Acaba yumurtalarımızı dondursak mı?

Yazı: Nilgün Yıldız



Şu sıralar sizin gündeminizde ne var bilmiyorum ama benim içinde bulunduğum dost meclislerinin konusu maalesef ‘koca bulamadım, hadi onu geç de; anne de olamadım’... Her yaşın bir muhabbeti olduğu kesin! 30 yaşını geçmiş kadınlar topluluğu arkadaş çevrenizi oluşturuyorsa önce sevgili bulma zorlukları, sonra sevgiliyi evliliğe ikna etme teknikleri ve en sonunda da ‘çocuk istemiyorum ama ya istersem ve biyolojik saatim geçer ve çocuğum olmazsa’ cümlelerini çok ama çok sık duyacaksınız. Tabii etrafınızda çocuğu olan ve 24 saat ‘çocuğum ağladı, çocuğum konuştu, çocuğum okula başladı’ diye başınızda olan arkadaşlar hariç!

Bu muhabbet böyle uzayıp giderken bir sabah kalktım ve hayat sanki sadece benim için değil tüm arkadaşlarım için değişmiş gibiydi. Sürekli bir mesaj trafiği. Neden mi? Çünkü gazetede şöyle bir haber vardı; “Sağlık Bakanlığı sadece kanser hastaları, yani kemoterapi ya da radyoterapi gören kişilerin değil, çocuk, genç, evli ya da bekar yumurta rezervi azalan herkesin yumurtalarını dondurmasına izin vereceğini açıkladı.” Belli ki bu haber 30 yaşını geçmiş birçok kadının hayatında bir devrim niteliği taşıyordu. Ben de bu kadınlardan biri olarak işin uzmanıyla bu konuyu görüşmeye karar verdim ve Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Güvenç Karlıkaya’ya danıştım. Bakalım bu yasa çıkarsa hayatımızı nasıl değiştirecek?

