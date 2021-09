Ayşegül İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

AYŞE İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Ayşegül

Ayşegül Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça ve Farsça

Arapça ve Farsça TDK'ye göre anlamı: Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğünde Ayşegül isminin anlamı şu şekilde yer alır: Rahat ve huzur içinde yaşayan gül gibi güzel.

AYŞEGÜL İSMİNİN ANLAMI

Ayşegül ismi rahat ve huzur içinde yaşayan gül gibi güzel anlamına gelir. Bu isim, "yaşayan" anlamına gelen Arapça Aisha adının Türkçe formu olan "Ayşe" ile kökeni Farsça gül kelimelerden türetilmiştir.

AYŞEGÜL İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Ayşegül ismi çok yönlülüğü, disiplini ve nezaketi çağrıştırır. Başarı odaklı, yaratıcı, nüfuzlu, hoşgörülü, arkadaş canlısı, maneviyatçı, yaratıcı, dışavurumcu, insancıl ve yardımseverdir. Ayşegül ismi, başkalarına yardım etme sevgisini yansıtır. Dışadönük yapısıyla her zaman arkadaşları ve ailesi tarafından sevilir. Zeki, eğlenceyi seven, zeki ve cömerttir. Aşk maceralı bir hayat arar ve her zaman yeni şeyler keşfetmeye can atar. Güvenilir, dürüst ve bazı durumlarda huysuzdur. Ayşegül ismini taşıyan insanlar genellikle çok yeteneklidir ve çoğu zaman harika fikirleri vardır. Bu fikirler bazen aynı anda iki yönde hareket etmeye başladıkları için dikkatlerinin dağılmasına neden olabilir. İnsanları bir araya getirme veya birleştirme yeteneğine sahiptir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

AYŞEGÜL İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Ayşegül Aldinç, Ayşegül Sarıca, Ayşegül Devrim, Ayşegül Çelik, Ayşegül Atik

Ayşegül ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Ayşenur, Aybüge, Ayşin, Aygül, Aysel, Aygün, Ayça, Aydan, Açelya, Aysın, Aysema, Ayça, Aybike, Aycan, (Daha fazla benzer isim için tıklayın: A harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA AYŞEGÜL İSMİ GEÇİYOR MU?

Ayşegül ismi Kuran’da geçmemektedir. Arapça ve Farsça karışımı bir isim olarak içerdiği güzel anlam sayesinde Ayşegül ismi Türkiye'de uzun yıllardır kullanılan isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: Bu harfle başlayan isimler, başkalarına neler yapabileceklerini kanıtlamayı seven, entelektüel düzeyleri yüksek ve kararlı kişiliklerdir.

Y: İsmin ilk hecesinde bulunan y harfi kişiye, negatif karakteristik özelliklerini çabalarıyla kendilerini başarılı kılacak özelliklere dönüştürebilme yeteneği kazandırır.

Ş: İsmin ikinci hecesinde yer alan ş harfi, istikrar ve korkusuzluğu beraberinde getirir ki bu iki özellik de kişiyi hayatı boyunca avantajlı kılar.

E: Bu harf değişen duygu durumlarını aşırı önemseme ve ne düşündüğünden ziyade nasıl hissettiğine odaklanmayı beraberinde getirir.

G: Bu harfe sahip olan kişiler, empati duyguları çok güçlü olan kişilerdir. Akıllarından ziyade kalplerini dinlemeyi tercih ederler.

Ü: İsmin içinde yer alan ü harfi geniş bir sosyal çevreyi, kuvvetli insan ilişkilerini ve zenginlik hırsını temsi eder.

L: İsmin sonunda yer alan l harfi, ideal mutluluk kavramı yerine elindekilerle mutlu olmaya odaklanmış kişileri temsil eder.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Ayşegül İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Oyuncu, Satış Temsilcisi, Danışman veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

9 sayısının enerjisi merhamet ve vicdan enerjisidir. Bu sayıya sahip olan kişilerin öncelikleri tüm insanlığın bir arada birbirleriyle saygı içerisinde yaşamasıdır. Doğaya, insana ve farklı görüşlere sonsuz saygısı olan 9 enerjisine sahip olan kişiler dünyaya, inandıkları değerleri başkalarına öğretmek için gelmişlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 9 sayısı, iflah olmayan romantiklerin sayısıdır. Bu sayının enerjisine sahip olan kişilerin partnerlerinden beklentileri yıllar geçse dahi kendilerini şaşırtmalarıdır. İncelik, romantiklik, espri kabiliyeti ve sanatçılık bu sayıya sahip olan kişileri en çok etkileyen özelliklerdir

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi A ile başlayan kişiler, özgürlük aşığı ve bağımsızlıklarına aşırı düşkün, hızlı ve ani karar alma kapasiteleri çok yüksek kişiler olurlar. İsimleri L harfi ile bitenler, her şeyi kolayca elde etmek isteyecek ve dış baskılara karşı manipüle edilebilir kişiler olacaklardır.

AYŞEGÜL İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Altın sarısı

Altın sarısı renkle ilişkili olan Ayşegül ismindeki insanlar, yaşamdaki güzelliklerin ve refahın kendilerini bulmasını beklemek yerine mutluluklarını ve refahlarını kendileri oluştururlar. Altın sarısı bilincin, bilincin açıklığının ve tepe (taç) çakranın renklerinden biridir. Sahip olduğu kişiye refah ve mutluluk getirir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 6, 19, 26 ve 34'dür.

Şanslı Günü:

cumartesi

Satürn gezegeninin temsil ettiği gün olan cumartesi, kesinlik ve sebatın sembolüdür. Şanslı günü cumartesi olanlar, gelecek haftanın planlarını yapmalı ve işlerini tamamlamak için harekete geçmelidirler.

Şanslı Ayı:

Kasım

Kasım ayı nezaket ve sağduyuyu temsil eder. Eylemlerinizin sonuçlarına karşı dikkatli olmanız için harika bir zaman olduğunu gösterir. Kasım ayının enerjisi, kişinin seçimlerine olan güvenini ve kendine değer verme duygusunun artmasını sağlar.