Barlas İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

BARLAS İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Barlas

Barlas Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Türkçe



BARLAS İSMİNİN ANLAMI

Barlas ismi TDK'nın Kişi Adları Sözlüğü'nde Türkçe kökenli bir kelime olarak geçmektedir. TDK'da Barlas isminin anlamı, ''Kahraman, savaşçı'' olarak yer alır.

BARLAS İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Harika şeyler başaracak güce ve potansiyele sahipsiniz. Dünyanın küçük bir bölümü üzerinde hakimiyet kazanmak hem sizin meydan okumanız hem de doğuştan hakkınız. İşiniz ne olursa olsun yaptığınız işte en iyi ve en başarılı olmak için çabalarsınız. Son derece rekabetçisiniz ve rakiplerinizi yenene ikna olana kadar dinlenmeyeceksiniz. Zorluklardan ve rekabetten hoşlanırsınız. Gerçekçi ve vizyon sahibi bir planlamacısınız. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve erkek bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Barlas ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Atlas, Aras, Ayaz, Araz, Uraz, Baran, Barış. (B ile başlayan erkek bebek isimleri )

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

B: B harfi uyumlu insanları temsil eder. Ve başkalarını dinlemeyi çok severler.

A: A harfi dayanıklılığı temsil eder. Ve hayatta olan her şeyle başa çıkma güçleri vardır.

R: 'R', duygularını ve hatta zayıflıklarını göstermekten korkmayan bir kişiyi gösterir.

L: İsmin son hecesinde yer alan “L” harfi, ideal mutluluk kavramı yerine elindekilerle mutlu olmaya odaklanmış kişileri temsil eder.

A: İsmin son hecesinde yer alan “A” harfi, farklı etnik kökenlerde insanlarla kolaylıkla kaynaşabilmeyi ve arkadaşlık edebilme yeteneğini ifade eder.

S: Bu harf kişiye kendine düşkünlük ve dürüstlük katar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Barlas İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★

BARLAS İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Pembe

Şanslı Numaraları: 4, 5, 14, 23 ve 32.

Şanslı Günü: Pazar

Şanslı Ayı: Haziran

Şanslı Taşı: Sitrin