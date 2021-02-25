06-24 Ay arası bebeklerin günlük meyve porsiyonları ne olmalı?

Bebeklerin 6. ayda ek besinlere geçmesi ile tüketilmeye başlanan meyveler büyüme ve gelişmede önemli bir yere sahiptir. Bağırsak hareketlerini düzenler, vitamin ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılar, çocuğu sağlıksız atıştırmalıklardan uzak tutmaya yardımcı olur ve 9.aydan itibaren parmak besin gibi kullanılabilen meyveler yeme kabiliyetini geliştirir.

6-12 AYLIK ÇOCUKLARDA GÜNLÜK MEYVE PORSİYONU

6-12 aylık çocuklarda günde 1 porsiyon.

12-24 AYLIK ÇOCUKLARDA GÜNLÜK MEYVE PORSİYONU

12-24 aylık çocuklarda ise günde 2 porsiyon meyve yeterlidir.

MEYVE PORSİYONLARINDA AŞIRIYA KAÇMAYIN

Meyve tüketiminde aşırıya kaçılması çocuğun diğer besinlere karşı iştahını azaltarak yetersiz beslenmesine neden olabilir. 6-24 aylık dönemde meyve porsiyonlarını artırmak yerine çeşidi artırabilirsiniz.

6. ayda ek besinlere başlanmasıyla kabuklu, toprakta yetişmeyen ve mevsimine uygun meyveler seçilmelidir. Bir meyve çeşidiyle başlanmalı ve 3 gün bekleme kuralına uyularak çeşit artırılmalıdır. Kayısı, avokado, elma, şeftali, muz, armut, mango gibi meyveler tercih edilebilir. Meyvede çeşitlilik sağlamak için denenen meyveler küçük küçük porsiyonlarda toplam 1 orta boy meyveye (100 g) denk gelecek şekilde meyve verilebilir.

MEYVE SULARINA DİKKAT!

Meyve suları tercih edilecekse evde katı meyve sıkacağı ile sıkılmış meyve suları tercih edilmelidir böylece meyvenin lif içeriği kaybedilmemiş olur. Meyve suları sıkıldıktan sonra vitamin kayıpları meydana gelmemesi için bekletilmeden tüketilmelidir. Meyve sularını çocuklarınıza verirken içerisine giren meyve porsiyonuna ve öğünlerden hemen önce vermemeye dikkat etmelisiniz. Öğünlerden hemen önce veya öğün sırasında verilen meyve suları midede doygunluğa neden olarak çocuğunuzun yetersiz beslenmesine neden olabilir.

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