3 aylık bebek gelişimi nasıl olmalı?

Bebeklerin aylık gelişimleri ele alınırken öncelikle büyüme ve gelişme kavramlarının farklı olduğu bilinmesi gerekiyor. Peki 3 aylık bebekler gelişim sürecinde neler yapar?Beslenme ve uyku düzenleri nasıldır? Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Filiz Bakar 3 aylık bebek gelişimi hakkında bilgiler verdi.

3 aylık bebek kilo, boy, gelişimi nasıl olmalı?

Bu dönemde bebekler hızlı büyümeye devam ederler. Bebekler arasında fark olmakla beraber bir ay içinde ortalama 700-900 gr kilo alırlar. Boyları ise bir ayda 2.5-4 cm uzar. Baş çevreleri ise 1.5-2 cm büyür. Bebeğinizin başı vücudundan daha hızlı büyüyor gibi gelebilir, bu durum normaldir. Bazı bebekler küçük, bazıları ortalamada, bazıları da iridir. Bu yüzden her bebeğin büyüme eğrisi farklıdır. Önemli olan kendi büyüme eğrisinde devam etmesidir.

3 aylık bebeğin beslenmesi nasıl olmalı? Anne sütü yetmiyorsa takviye yapılmalı mı?

Bu dönemde bebeğiniz artmış açlık periyotlarına girebilir. Açlık dönemlerinin artması bebeğinizin hızlı büyüme döneminde olduğunu gösterir. Emziriyorsanız daha sık, bazen saat başı emmek isteyebilir. Anne sütü yeterli değilse formül mama verilebilir. Formül mama alıyorsa bazen daha fazla miktar isteyebilir. Bu dönemde anne sütü ve formül mama dışında başka bir ek besin verilmemelidir.

Bu dönemde bebeğinizin aç veya tok olduğunu gösteren belirtileri öğrenmiş olursunuz. Bebeğiniz huzursuzsa, çok ağlıyorsa, dilini dışarı çıkarıyorsa, elini ve dudaklarını emiyorsa aç olduğunu anlarsınız. Beslenmeye ilgisini kaybettiyse, beslenme sonrası uyuyorsa toktur.

3 aylık bebek kaç saatte bir emzirilmeli?

Bebekler her istediklerinde emzirilmelidir. Bu dönemde bebekler 24 saat içinde ortalama 8 kez emerler. Formül mama alan bebeklerde beslenme aralığı 4 saat gibi daha uzun olabilir. Emzirme süresi yaklaşık 10 dakikadır. Formül mama alan bebekler ise bir beslenmede 180-210 ml mama alabilirler.

3 aylık bebek her gün kaka yapar mı?

3 aylık bebekler günde ortalama 1-3 kez kaka yaparlar, ancak bazı bebeklerde daha fazla olabildiği gibi bazı bebekler gün aşırı veya 2-3 günde bir yapabilirler. Anne sütü alan bebeklerin kakası daha yumuşak ve sulu iken, mama ile beslenen bebeklerin kakası biraz katı olabilir, ancak çok sert ve şekilli değildir.

3 aylık bebek neler yapabilir? 3 aylık bebeğin zihinsel gelişimi nasıldır?

Bu dönemde bebeğiniz size güçlü bir şekilde bağlanmaya başlayacaktır. Size gülümseyerek yanıt verirler, kendilerine has bir şeklide sizinle konuşurlar. Ağlamaları artık azalmıştır ve onun küçük bir bireye dönüşmesi sizi mutlu eder.

Bebeğiniz duygu ve iletişim deneyimleri yaşamaya başlar. Sesinizi tanır ve duyduğunda size döner. Sesli gülmeye başlar. Etrafındaki şeylere özellikle el ve ayak parmaklarına bakar. Yabancıları gülümser, ancak anne-babasını da ayırt eder. Beyinleri hızlı büyür ve insanları görüntü, koku ve sesleriyle tanırlar. Çok fazla ses çıkarır ve konuştuğunuzda yanıt verirler. Dokunma duyuları gelişir, etraflarındaki şeylere ilgi süreleri uzar. Objelere uzanır ve elleriyle kavrarlar. Objeleri ağızlarına götürürler. Elleri ve ağızlarını koordine edemeseler de eşyalara uzun süreli bakarlar, onları ellerine alıp sallarlar.

Baş kontrolü daha iyidir. Yüzükoyun yatırdığınızda başını ve göğsünü kaldırır. sırtüstü yatırıldığında kollarını sallar, bacaklarını tekmeler.

3 aylık bebek görür mü? Annesini, babasını tanıyabilir mi?

Görür, tepki verir. Anne-babasını yabacılardan ayırt eder.

3 aylık bebek ne kadar uyur?

Geceleri 5-6 saat kesintisiz uyur. Ancak bazı bebekler gece sık uyanmaya devam edebilir.

3 aylık yatırma şekli ne olmalı?

Bebeğinizi mutlaka sırtüstü yatırınız. Gündüz saatlerinde uyanık iken yüzükoyun yatırabilirsiniz.

3 aylık bebek oyuncakları /aktiviteleri neler olmalı?

Bu dönem dilin temelleri atılır. Mümkün olduğunca bebeğinizle konuşun ve ona okuyun. Bu dilin nasıl çalıştığını, konuşmaların nasıl ilerlediğini anlamalarına yardımcı olacaktır. Bebeğinize kelimelerle veya farklı seslerle yanıt verin, bu bebeğinizin kendisini ifade etmeye teşvik edecektir.

Büyük, parlak resimlerin olduğu bebek kitaplarını tercih edin. Kelimelerin ne olduğu gerçekten önemli değildir, önemli olan sizin sesinizdir. Bebeğinize etrafındaki şeyleri gösterin ve isimlerini söyleyin. İki dilli bir evde yaşıyorsanız, dünyayı bebeğinize anlatmak için her iki dili de kullanabilirsiniz.

Yüzükoyun yatıyorken önüne bir oyuncak asarak bebeğinizin boyun ve sırt kaslarının gelişmesine yardımcı olabilirsiniz. Kavramayı öğrenmelerine yardımcı olması için bebeğinize oyuncak verin. Kürk, keçe gibi farklı malzemelerle okşayarak dokunma duyularını canlandırın. Bebeğinize sarılmak, masaj yapmak ve havada hareket ettirmek sakinleşmesine yardımcı olacaktır.

3 aylık bebek aşıları neler?

Doktorunuzun önerisi ile bu dönemde bebeğinize rotavirüs ve menenjit (menengokok) aşılarını yaptırabilirsiniz.

3 aylık bebek doktor kontrolü var mı?

Bu ayda bebeğinizin büyüme-gelişme kontrolü ve aşıları için doktor kontrolüne götürmeniz önemlidir.

3 aylık bebeğinizde problem olduğunu düşündüren belirtiler nelerdir? Aşağıdaki belirtiler varsa mutlaka doktorunuza başvurunuz:

8 haftalık olmasına rağmen gülümsemiyorsa

Onu rahatlatmak için her şeyi yapmanıza rağmen bir türlü sakinleşmiyorsa

Vücudunun bir tarafı diğer tarafından daha güçlü ise

Parmaklarını halen sıkı bir yumruk şeklinde tutuyorsa

Ani gürültüler onu ürkütmüyorsa

Yeterli beslenmiyorsa

Kasları gevşek veya katı ise

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