3T yarar mı zarar mı?

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Artık çocuklar teknolojinin içine doğuyor. Okulda, evde, sokakta her yerde akıllı cihazlarla iç içeler. Peki, bu durum ne kadar yararlı ne kadar zararlı? 3T yani televizyon-telefon-tablet üçgeninden çocuklarınızı kurtarın ve teknolojiyi sağlıklı olarak kullanmalarına yardımcı olun.

Yazı: Sinem Gürleyük



Çocukların rahatlıkla top koşturduğu, saklambaç oynadığı sokaklar çok eskide kaldı. Artık güvenlikli bir sitede oturmuyorsa kimse çocuğunu oyun oynaması için tek başına sokağa

bırakmıyor. Haliyle çocuklar eve kapandıkça, asosyalleşmeye ve teknoloji bağımlısı olmaya başlıyor. Bu durum ileri seviyelere taşındığındaysa çocukların hem bugünü hem de gelecekteki sosyal yaşantıları tehlikeye giriyor. Üstelik artık teknoloji sadece geçici bir heves olarak görülmüyor. Eğitim dünyasına da girmesiyle birlikte çocuklar artık teknolojik ürünleri daha iyi kullanabiliyor. Duruma daha fazla hakim olmaları da teknoloji dünyasında kendilerine yeni pencereler açmalarına sebep oluyor. Ve çocuklar 3T tuzağına düşüyor. Liv Hospital Çocuk ve Ergen Psikoloğu Zeren Kadıoğlu, internetin bilgi erişimini evlere ve okullara getirmesi sebebiyle çocukların eğitimi üzerinde etkisinin büyük olduğunu fakat internetin doğru kullanılmadığını ve bilgi erişimi yerine sadece oyun ile sosyalleşmek amacıyla kullanılan bir unsur haline gelmesinin bağımlılığı tetiklediğini söylüyor. Bu bağımlılıksa çocukların fiziksel, duygusal ve psikolojik sağlığını olumsuz etkiliyor. Günümüzde çocukların, gençlerin enerjilerini boşaltmaya, kendilerini ifade etmeye, akranlarıyla sosyalleşmeye yönelik fazla imkan bulamamaları da internet ve teknoloji kullanımını tetikliyor. Bu sebeple çocuklarınıza çok daha fazla sosyalleşebileceği alan yaratmanız gerekiyor.



ÖRNEK SİZSİNİZ

Çocukların teknolojik ürünlere bu kadar yakın olmalarının bir sebebi de aslında biziz. Her şeyi anne-babaların davranışlarını kopyalayarak öğrenmeye başlayan minikler için sürekli elinde telefonla mesajlaşan bir anne, tabletiyle maç sonuçlarını takip eden bir babanın çizeceği tablo çok da iç açıcı olmayabiliyor. Psikolog Zeren Kadıoğlu, annebabanın teknolojiyi sağlıksız bir şekilde kullanmalarının çocuğa mutlaka bir yansımasının olacağını söylüyor: “Eğer ailedeki ebeveynler evdeki boş zamanlarını sürekli televizyon, bilgisayar ya da internet karşısında geçiriyorlarsa çocuk da boş zamanlarını değerlendirmek için teknolojiyi bir araç olarak görür. Bunu normal kabul eder ama teknolojiyi sağlıklı kullanmak adına kontrolünü bazı yetişkinlerin yapabildiği kadar elde tutamayabilir.”



BEŞ YAŞINA KADAR KONTROL SİZDE OLMALI

Bir çocuğun televizyon, telefon ve tabletle olan ilişkisinin başlaması için net bir yaş yok. Bu; çocuğun teknolojiyi kullanma, ondan doğru yararlanabilme durumuna göre değişebiliyor. Artık çocukların 1-2 yaşından itibaren 3T üçgenini kullanabildiğini görebiliyoruz ancak Psk. Zeren Kadıoğlu, beş yaşından küçük olan çocukların bir yetişkin eşliğinde bilgisayarı kullanmaları gerektiğini söylüyor: “Çünkü henüz soyut düşünce dediğimiz hayal ile gerçeği ayırt edebilme yetenekleri gelişmemiş oluyor. Bu da bilgisayar kullanımının bazı olumsuz sonuçlar doğurmasına neden olabiliyor. Telefonun ise 14-15 yaşına gelmeden alınmasının gerekli olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla günümüzde daha çok beş yaşından itibaren ve ilkokula başlama dönemine yakın zamanda teknolojik ürünlere ilginin başlaması daha kabul edilebilir. Bundan daha küçük yaşlarda teknolojik ürünlerle aşırı zaman geçirme normal görülmemeli. Anne-babalar çocukları oyalanıyor diye onları saatlerce teknolojik ürünlerin başında yalnız bırakmamalı.” Peki çocuklar daha erken teknolojik ürünleri kullanmaya başlarsa ne olur? 0-2 yaş arasındaki dönemde teknolojik ürünlere aşırı maruz kalmış olmak dikkat eksikliği, anlamada gecikme, konsantrasyonla ilgili sorunlar, dürtüsellik ve öfke kontrolünde sorunlar gibi birtakım problemlere neden olabiliyor.”



