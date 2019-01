Yaz aylarında yolculukta hatta bazen zamanınızın çoğunu geçirdiğiniz parklarda kavanoz mamalar kurtarıcı olabiliyor. Peki bu ürünleri satın alırken ve kullanırken nelere dikkat etmeli?

Yazı: Elif Girgin



Seyahat dönemlerinde ve dışarıda yoğun vakit geçirilen durumlarda pratik bir çözüm olan kavanoz mamalarının; meyve püresi, sebze püresi ya da bunların karışımları şeklinde birçok farklı türü bulunuyor. İçeriğine göre dördüncü aydan sonra kullanılmaya başlanabilen kavanoz mamalardan birkaçını sizin için araştırırken; kavanoz maması satın alırken ve kullanırken dikkat etmeniz gerekenlerle birlikte satın almak yerine evde kolayca hazırlayabileceğiniz birkaç pratik mama tarifini de Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük’ten öğrendik.



Satın alırken

İlk altı ay kesinlikle anne sütü vermeye özen gösterdikten sonra, mama geçişlerinde satın alma noktasında öncelikle etiket okumaya özen göstermek gerektiğinin altını çizen Aslıhan Küçük, içeriğini bilmediğiniz ürünlere karşı her zaman daha araştırmacı yaklaşarak detaylı inceleme yapmanın önemli olduğunu vurguluyor. İçerik bakımından soya ve ürünlerini içeren mamalardan özellikle de GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma)’dan dolayı uzak durulması; hazır ek besinlere kalsiyum ve demir desteği yapılmış olması da önemli. Kavanoz mamalar ayrıca çocuğunuzun ayına uygun olmalı, düşük düzeyde sakkaroz içermeli, bitkisel yağ ile hazırlanmış olmalı, yapay tatlandırıcı, aroma verici ve katkı maddeleri içermemeli. Biyolojik değeri yüksek ve bitkisel proteinleri içermeli. Paketinde ve dış görünüşünde deformasyon olan hiçbir ürün satın alınmamalı. Ürünlerin son tüketim tarihi mutlaka kontrol edilmeli.



Kullanırken...

Uzm. Diyetisyen Aslıhan Küçük; hazır alınan kavanoz mamaların pürüzsüz ve yumuşak kıvamlı oldukları için ilerleyen süreçlerde bebeğin taneli gıdalara alışmasını zorlaştırabileceğini bu nedenle de kullanım sıklığının önemli olduğunu belirtiyor. Kavanoz mamaların açıldıktan sonra 24 saat içerisinde tüketilmesi, uygun koşullarda ağzı kapalı bir şekilde saklanması ve tüketim aşamasında plastik kaşık kullanılması da önemli.



Hijyene dikkat!

Evde mama hazırlarken de hijyen koşullarına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Kendi hazırladığınız mamaları tek porsiyonluk cam kavanozlara bölerek yanınızda taşıyabileceğinizi söyleyen Küçük, mamanızı oda sıcaklığında bir saat, buzdolabında 24 saat muhafaza edebileceğinizi belirtiyor. Otellerdeki açık büfelerden kullanacağınız malzemelerin çocuğunuz için yeterli hijyen koşullarında olamayacağı için buradaki malzemelerle mama hazırlamanın doğru olmadığını belirten Uzman Diyetisyen Küçük’ün öncelikli önerisi evde kendi mamanızı hazırlamanız ve zorunlu hallerde kaşık maması kullanmanız…







Kendi kavanoz mamanızı hazırlayın

İrmikli muhallebi

Malzemeler

• 2 tatlı kaşığı pirinç unu

• 1 su bardağı (200 ml) süt

• 2 tatlı kaşığı irmik

• 1 tatlı kaşığı keçiboynuzu pekmezi

• 1/2 adet elma



Hazırlanışı

Elmayı soyup cam rendede rendeleyin. Sütü tencereye alıp irmik ve pirinç unu ile muhallebi yapın. Pişirirken altını kısık ateşte olmasına ve sürekli karıştırmaya özen gösterin. Ocaktan aldıktan sonra içerisine elma püresini ve pekmezi ekleyip karıştırın.



Sebze püresi

Malzemeler

• 1/2 bardak ince bulgur

• 2 adet muz

• 1/2 adet (50g) enginar

• 100 gr havuç



Hazırlanışı

Bulguru bir bardak kaynatılmış su ile 20 dakika bekletin, enginar ve havucu ufak ufak doğrayarak yumuşayana kadar az suda haşlayın. Piştikten sonra püre haline getirin, beklettiğiniz bulgur ve püre haline getirdiğiniz muzları da ekleyerek pürüzsüz kıvam almasını sağlayın.



Şeftalili peynirli muhallebi

Malzemeler

• 1 yemek kaşığı yulaf unu

• 1/2 şeftali

• 2 çay bardağı su

• 2 tatlı kaşığı tuzsuz peynir

• 1 çay kaşığı tereyağı

• 1 tatlı kaşığı pekmez



Hazırlanışı

Yulaf unu, su, şeftaliyi bir kaba alın ve sürekli karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan sonra ocaktan alarak tereyağı, peynir ve pekmezi ekleyip servis edebilirsiniz.







Hero Baby Karışık Sebzeli

Kontrollü tarımla yetiştirilen sebzelerle Türkiye’de üretilen ve 120 gramlık kavanozda satılan bu mamayı beşinci aydan itibaren bebeğinize yedirebilirsiniz. İçerisinde havuç, patates ve sakız kabağı bulunuyor. Dilerseniz evde hazırladığınız herhangi bir çorbaya bu kavanoz mamasından da ekleyerek zengin sebze içeriğine sahip bir çorba hazırlayabilirsiniz.

İçindekiler: Patates, sakız kabağı, havuç, domates, kereviz

Beslenme Bilgi Tablosu (100 gr için)

• Enerji (kJ /kcal): 234.80/55.70

• Yağ : 1.1 gr

• Doymuş Yağ : 0.14 gr

• Karbonhidrat: 9.7 gr

• Şekerler: 4.3 gr

• Protein: 1.2 gr

• Tuz: 0.04 gr (İlave tuz içermez. Bildirilen tuz miktarı ürünün doğasından kaynaklanmaktadır

• Lif: 1.1 gr







Milupa Organik Mandalina Üzüm Elma

Altıncı aydan itibaren kullanılabilen C vitamini kaynağı mama 200 gramlık kavanozda satılıyor. İlave şeker içermeyen ancak doğal olarak şeker içeren ürünün içeriğinde beyaz üzüm suyu, elma, havuç, mandalina ve muz bulunuyor. Türk Gıda Kodeksi gereğince koruyucu madde ve renklendirici içermeyen püreyi yoğurtla karıştırarak meyveli yoğurt olarak da bebeğinize verebilirsiniz.

İçindekiler: Beyaz üzüm suyu, elma, havuç,mandalina, muz, pirinç unu, su

Beslenme Bilgi Tablosu (100g için)

• Enerji (kJ /kcal): 292/69

• Yağ: 0.1 gr

• Doymuş Yağ : 0

• Karbonhidrat: 16 gr

• Şeker: 8.5 gr

• Protein: 0.5 gr

• Sodyum: 0.005 gr

• Lif: 1 gr

• C Vitamini: 20 mg