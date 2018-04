Alışveriş rotası

Bebek ve çocuk odası yaratırken mutlaka uğramanız gereken bu mağazalar rüya gibi odalar için harika mobilyalar ve çocuğunuzun hayal dünyasını geliştirecek detaylarla dolu…

Yazı: Eda Şentürk/Bebeğimle Elele



Çocukların hayal dünyası

Mozaik Design çatısı altında var olan Nest by Mozaik çocuk mağazası 2004 yılından beri çocuklar ve ebeveynler için birbirinden renkli seçenekler sunuyor. Çocukları eğlenceli bir şekilde dizayn ve mimari ile buluşturan, doğa ile uyumlu, sağlıklı, çocukla birlikte büyüyen, zamansız’ tasarımları hayatımıza geçirmeyi amaçlayan Nest by Mozaik’in ürün yelpazesinde çocuklar için tasarlanmış birbirinden farklı ürünler bulunuyor. Başlıca markası Stokke’ye ait bebek arabaları, bebek odası mobilyaları, mama sandalyeleri gibi ürünleri dışında, Fritz Hansen, Verner Panton tasarımlı sandalyeler, Keith Haring imzalı Vilac oyuncaklar, Amelia kıyafetler, aden+anais tekstiller, Starchild ayakkabılar, Nest by Mozaik’in ürünlerinden sadece birkaçı.



Çocuklar da iyi tasarımları hak eder

Nest by Mozaik’te ürün yelpazesi hazırlanırken, müşterilerinin aldıkları ürünü bir sonraki çocukları hatta bir sonraki nesil için saklayıp kullanabilecekleri sağlam, zamansız,

doğa dostu ürünler seçilmeye özen gösteriliyor. Bir ürün değerlendirilirken o ürünün kalitesine, tasarımına, güvenilir oluşuna, fonksiyonelliğine, korunaklılığına ve kolay kullanılabilir olmasına dikkat eden marka, buna örnek olarak Stokke’nin Tripp Trapp mama sandalyesini veriyor. Doğumdan itibaren ömür boyu kullanılan bu sandalye aynı zamanda

diğer mama sandalyelerinden farklı olarak çocukların aileyle aynı masada oturabilmesini sağlıyor.

Başka bir orijinal ürün ise LikeaBike pedalsız ahşap bisiklet. Bu bisiklet ile çocuklar dengede durmayı öğreniyor ve kaslarını geliştirmeye başlıyor. ‘Çocuklar da iyi tasarımları

hak eder’ düşüncesini benimseyen Nest by Mozaik, Levent Kanyon’da bulunan mağazası ile müşterilerine hizmet veriyor. Nest by Mozaik’te fiyat aralığı oldukça geniş. Stokke bebek arabaları 2000, ana kucağı 500, çocuk sandalyeleri ise 185 lira’dan başlıyor.