Altıncı hastalık nedir?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Altıncı hastalık nedir? Belirtileri neler? İz bırakır mı? Altıncı hastalık hakkında merak edilenler bu yazıda!

Yazı: Filiz Şeref



Çok sık karşılaşılan, altı ay ile üç yaş arasındaki çocuklarda görülen ve işin içinde yüksek ateş olduğu için anneler tarafından korkuyla karşılanan altıncı hastalık, genellikle diğer döküntülü beş hastalıktan önce bebekle tanışıyor ve doktor kontrolünde olunduğu takdirde tehlike arz etmeden geldiği gibi geçiyor...



Ateşi arttı. İştahı kesildi. Bir de üzerine vücudunda döküntüler çıktı. Durun korkmayın. Bu başınıza gelme ihtimali yüksek olan bir tablo. Altı ay ve üç yaş arasındaki çocukların çoğunda görülen altıncı hastalık, anneler tarafından belirtileri dolayısıyla korkularak karşılansa da aslında dikkatli ve doktor kontrolünde olunduğu sürece tehlike yaratmıyor. Hastalığa altıncı hastalık denmesinin nedeni; kızıl, kızamık, kızamıkçık, su çiçeği ve beşinci hastalıktan sonra döküntülü olan altıncı hastalık olması. Ancak aşısı yok ve genellikle bu hastalıklardan daha önce bebeklerde görülüyor. Gelin önce bir bakalım, neymiş bu altıncı hastalık?

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Banu Küçükkırım, hastalığı şu şekilde tanımlıyor: “Roseola Infantum ve Enfeksiyozum Subitum isimleriyle de bilinen altıncı hastalık, altı ay ile üç yaş arasındaki çocuklarda görülen viral bir hastalık. Hastaların yüzde 95’i üç yaşından küçüktür. 9-10 gün süren kuluçka döneminden sonra, çocukta 40 dereceye varabilen yüksek ateş başlar. 3-4 gün süren ateş döneminden sonra ateş aniden düşerken, çocuğun vücudunda kırmızı döküntüler ortaya

çıkar. Görülme sıklığına bakıldığında özellikle ilkbahar ve sonbaharda daha sık olarak görüldüğü tespit edilmiştir. Hastalık tabii ki farklı mevsimlerde de görülebilir. Etkeni ise, herpes virüs ailesinden ‘Human Herpes Virüs Tip 6’ denilen bir virüs.”

Peki bu belirtiler, başka hastalıklarla karıştırılabilir mi ve bu konuda nelere dikkat etmek gerekiyor? Yüksek ateş nedeniyle aileleri paniğe sevk eden altıncı hastalık, elbette pek çok hastalıkla karışabiliyor. Ateşin olduğu dönemde hiçbir muayene belirtisi vermemesinden ve nedeni belli olmayan bir ateş görüntüsü vermesi nedeniyle hekimleri de huzursuz ediyor. Nagayama lekeleri ismi verilen yumuşak damak ve küçük dildeki kızarık kabarıklıklar, ateşli dönemde yüzde 65 oranında saptanabiliyor. Döküntü, ateş düştükten sonra 24 saat içinde oluşuyor. Döküntü ortaya çıktıktan sonra ateş bir daha tekrarlamıyor. Bu durum altıncı hastalığı diğer hastalıklardan ayırıyor. En çok kızamık ile karışan altıncı hastalık, bu özelliği sayesinde kızamıktan ayırt ediliyor. Kızamıkta ateşle birlikte eş zamanlı döküntülerin ortaya çıkışı tipik bir bulgu. Altıncı hastalıkta ise döküntüler başlamadan hemen önce göz kapaklarında şişlik oluşuyor.





Hastalığın tıbbi özgeçmişini öğrendikten sonra belirtilerini inceleyelim...

* En önemli belirtisi, yüksek ateş.

* Ateş 3-4 saat aralıklarla yükselen, 40 dereceye varan titreme ve kasılmalarla giden şekildedir.

* Altıncı hastalık ateşi, havale geçirmeye neden olabilir.

* Bulantı, kusma, dalgınlık, uykuya meyil, ishal eşlik edebilir.

* Yeterli miktarda sıvı alınmadığı takdirde ciltte kuruluk ve susuzluk bulguları oluşabilir.

* Genellikle üçüncü günde kandaki lökosit sayısının azalmasıyla boyun ve kulak arkasında lenf bezlerinde büyüme meydana gelir, dalak biraz büyümüş olabilir.



