Sinem Boyacıoğlu Aksoy, dört gözle beklediği kızı Alya için rüya gibi bir baby shower hazırlamak istemiş. Şık detayların ve huzur veren pembenin sinerjisi ile şeker tadında bir masal dünyası hazırlanmış.

GÜLRU İNCUAlya bebeğin baby shower partisi için Conrad Otel seçilmiş. Davetlilerin hoşuna gidecek, şık ama bir o kadar da sevimli bir parti olması arzulanmış. Şeker Paketi tarafından, bir ay süren bir çalışmanın ardından, pembe kurdele figürünün ana görseli oluşturduğu süslemelerin ve dantel detayların ağırlıklı olduğu bir masal konsepti yaratılmış. Pembe çiçeklerin sergilendiği dev cam kadehler de aynı dantellerle süslenmiş. Masa ortası süslemesinde ayna üzerinde ana renk olarak seçilen toz pembe mumlar ve gümüşler kullanılmış. Pembe püsküllerle süslü peçetelikler saten kurdelelerle hazırlanmış. Oturma planı doğrultusunda her masanın üzerine, o masaya ait numaranın bulunduğu vintage çerçeveler yerleştirilmiş.Brunch’ın yapılacağı salonun kapısını Alya baskılı pembe ve beyaz renkte balonlar süslemiş. Kapıdan giren misafirleri ise açık büfe alanına kadar uzanan pembe bir halı karşılamış. Fotoğraf çekimi için özel olarak hazırlanan ‘Welcome To Sinem’s Baby Shower (Sinem’in Baby Shower’ına hoşgeldiniz)’ yazılı dev bir pano, giriş alanına yerleştirilmiş. Aydınlatmalar üzerinden yere sarkan pembe, mor ve lila kurdelelerle, yaratılan masal atmosferi pekiştirilmiş.Sinem Hanım, partinin göze hitap etmesinin yanında keyifli ve doyurucu bir davet olmasını istemiş. Bu konuda Şeker Buketi ekibi de otel personeli de özenle her detayla tek tek ilgilenmiş. Yaklaşık 80 misafirin katıldığı brunch için oturma alanı, misafirlerin iç içe olabileceği ve parti detaylarını rahatça görebilecekleri şekilde hazırlanmış. Renkli macaron’lar, masaya renk vermek ve ağızda keyifli tatlar bırakmak için servis edilmiş. Açık büfede sergilenen yemeklerin üzerinde tıpkı ‘Alice Harikalar Diyarında’ kitabında da bahsedildiği gibi ‘Eat me (Ye beni)’, ‘Taste me (Tadıma bak)’ yazılı sevimli mini kartlar kullanılmış. İçecekler ise ‘Drink me (İç beni)’ kartlarıyla süslenmiş.Sinem Boyacıoğlu Aksoy, davetli annelerin çocukları için de bir bölüm hazırlanmasını istemiş. Yemek alanının bir bölümüne çocuklar için özel olarak masa ve sandalyeler yerleştirilmiş ve onlara özel bir çocuk mönüsü hazırlanmış. Çocukların animatörler gözetiminde yüz boyama, sosis balon, palyaço gösterileri gibi oyunlarla eğlenmesi sağlanmış.Oturma alanının sol köşesinde ‘Alya’s Candy Bar (Alya’nın Şeker Barı)’ yazılı bir panonun süslediği tatlı büfesi hazırlanmış. Pembe dantel eteklerin süslediği masa üzerinde 10 çeşit şekerleme ve çikolata sunulmuş. Bu arada müzik de unutulmamış. DJ’in seçtiği neşeli şarkılar eşliğinde oyunlara katılan davetliler çok eğlenmiş. Anne adayı Sinem Aksoy bulmaca, eşleştirme ve ölçü tahmini oyunlarının galibine sürpriz hediyeler vermiş.Üç katlı pasta ve etrafını süsleyen cupcake’ler dantel şeritler ve büyük çiçeklerle süslenmiş. Pasta kesme merasiminin ardından parti için özel olarak hazırlanan resim çerçevesi ile Sinem Hanım ve davetlilerin hatıra fotoğrafı çekilmiş. Partideki fotoğraf çekimini ise Şengül Pallı ve ekibi gerçekleştirmiş. Misafirler uğurlanırkan Alya işlemeli dantel detaylı lavanta keseleri hatıra olarak dağıtılmış.Bu konseptte bir baby shower’ın fiyatı ise 10-15 bin lira arasında değişiyor.