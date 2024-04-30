Nazlı Kayı Sabancı kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın memleketini ziyaret etti

Hande Erçel'in müstakbel eltisi ve Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı Sabancı, Karadeniz turuna çıktı.

1 / 4
Nazlı Kayı Sabancı kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın memleketini ziyaret etti - Resim : 1

Nazlı Kayı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın memleketi olan Artvin'e gitti.

2 / 4
Nazlı Kayı Sabancı kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın memleketini ziyaret etti - Resim : 2

Artvin'den paylaşım yapan Nazlı Sabancı gönderisine, "Benim için ayrı önemi olan bir şehir. Kayınvalidemin memleketi." yazdı ve Arzu Sabancı'yı etiketleyip paylaştı.

3 / 4
Nazlı Kayı Sabancı kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın memleketini ziyaret etti - Resim : 3

Meksika'da bulunan Arzu Sabancı, Karadeniz turuna katılamadı ancak gelini Nazlı Kayı Sabancı'nın paylaşımına da yanıt vermeyi ihmal etmedi.

4 / 4
Nazlı Kayı Sabancı kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın memleketini ziyaret etti - Resim : 4

ARZU SABANCI: SANA BİR DE ORALARI YAZIN BEN GÖSTEREYİM

Arzu Sabancı gelinin bu paylaşımına kendi Instagram hesabından yer verdi ve paylaşımına, "Nazlı'cığım bu ön izleme olsun. Sana bir de oraları yazın ben göstereyim." dedi.