Nazlı Kayı Sabancı kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın memleketini ziyaret etti

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Nazlı Kayı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın memleketi olan Artvin'e gitti.
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Artvin'den paylaşım yapan Nazlı Sabancı gönderisine, "Benim için ayrı önemi olan bir şehir. Kayınvalidemin memleketi." yazdı ve Arzu Sabancı'yı etiketleyip paylaştı.
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Meksika'da bulunan Arzu Sabancı, Karadeniz turuna katılamadı ancak gelini Nazlı Kayı Sabancı'nın paylaşımına da yanıt vermeyi ihmal etmedi.
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ARZU SABANCI: SANA BİR DE ORALARI YAZIN BEN GÖSTEREYİM
Arzu Sabancı gelinin bu paylaşımına kendi Instagram hesabından yer verdi ve paylaşımına, "Nazlı'cığım bu ön izleme olsun. Sana bir de oraları yazın ben göstereyim." dedi.