Nazlı Kayı Sabancı kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın memleketini ziyaret etti

ARZU SABANCI: SANA BİR DE ORALARI YAZIN BEN GÖSTEREYİM

Arzu Sabancı gelinin bu paylaşımına kendi Instagram hesabından yer verdi ve paylaşımına, "Nazlı'cığım bu ön izleme olsun. Sana bir de oraları yazın ben göstereyim." dedi.