Anne sütü ile beslenen bebeklerde kanser olma riski azalıyor

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Anne sütü kanser riskini azaltıyor.

Cumhuriyet Üniversitesi (C.Ü) Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, anne sütü ile beslenen bebeklerde kanser olma riskinin azaldığını, enfeksiyon hastalıklarının daha az görüldüğünü belirtiyor.

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, fareler üzerinde yapılan deneysel çalışmalarda anne sütünün içinde yer alan alfalak maddesinin kanserli hücreleri parçaladığını belirterek, "Bilimsel çalışmalarla desteklenmiş bir gerçek var ki sağlıklı nesiller anne sütü ile beslenen bebeklerden oluşacaktır" diye konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, kanıt temelli bilimsel çalışmalarla bebeğin fizyolojik ve psikososyal ihtiyaçlarını tek başına mükemmel bir şekilde karşılayan anne sütünün ve emzirmenin bebeğe ve anneye sayısız yararlar sağladığının ispatlandığını kaydederek, sözlerine şöyle devam etti: "Anne sütü ile beslenmenin yararları sadece anne sütü ile beslenme süreci ile sınırlı kalmayıp, ileri ki yaşam sağlığı üzerine önemli etkileri olduğu yine bu çalışmalar ile gösterilmiştir. Anne sütü ile beslenen bebeklerde enfeksiyon hastalıkları daha az görülmektedir. Anne sütün alan bebeklerde orta kulak iltihabı yüzde 50, mide sorunları yüzde 64, bağırsak hastalıkları yüzde 31, solunum yolu hastalıkları yüzde 72 ve ani bebek ölümleri yüzde 36 azalmaktadır. Beyin gelişimi daha iyi olmakta, alerjik hastalıklar, ishal, aşırı şişmanlık daha az bildirilmektedir."

Emzirmenin sadece çocuklar için değil, anne sağlığı açısından da birçok olumlu etkisi olduğunu bildiren Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, "Amerikan Kanser Birliği emzirmenin, meme kanseri riskinin azalmasına yardımcı olduğunu belirtmektedir. Uzun süre emzirme aynı zamanda yumurtalık ve rahim kanseri riskini azaltmaktadır. Emzirmeyen kadınlarda kemik erimesinin 4 kat fazla görüldüğü belirtilmektedir. Orta yaş kadınlarda emzirmenin tip 2 diyabeti azalttığı bulunmuştur. Emzirmenin kan basıncı üzerindeki etkisi tuz kısıtlamasının ve kilo kaybının etkisine benzer olduğu belirtilmektedir" açıklamasını yaptı.