Anne sütü lösemiden koruyor!

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Anne sütü ile beslenen bebeklerde kanser olma riski azalıyor. Emzirmek, hem bebeği hem de anneyi hastalıklara karşı koruyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, anne sütünün çocuklarda lösemi, annelerde ise başta meme kanseri olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı koruyucu özelliğe sahip olduğunu söyledi.



Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, anne sütünün mucizelerine her gün bir yenisinin eklendiğini ve bu konudaki araştırmaların devam ettiğini söyledi. Son yıllarda anne sütü başta beyin kanseri, mide, bağırsak, prostat, mesane kanseri tedavisinde etkili olduğu yönünde sıklıkla sorularla karşılaştıklarını belirten Yrd. Doç.Dr.Tuğut, "Avrupa'da tartışmalar devam ediyor. Bununla ilgili süt bankaları kuruldu. Bununla ilgili kanıta dayalı bilimsel çalışmalar yetersiz. Ama fareler üzerinde yapılan deneysel çalışmalar var. Anne sütü içerisinde yer alan 'Alfalak' maddesinin kanser hücrelerini parçaladığı belirtiliyor. Bildiğimiz bir gerçek var ki; bilimsel çalışmalarla desteklenen bir gerçek, sağlıklı nesiller anne sütü alan bebeklerden ve çocuklardan oluşacak. Kanıt temelli bilimsel çalışmalara baktığımızda anne sütünün pek çok faydaları var. Hem bebek için hem anne için fiziksel ve psiko-sosyal tüm ihtiyaçlarını tek başına mükemmel bir şekilde karşılayan anne sütünün yararları bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış" dedi.



ANNE SÜTÜ, LÖSEMİYE KARŞI KORUYUCU

Anne sütüyle beslenen bebeklerde enfeksiyon hastalıklarının daha az görüldüğünü belirten Tuğut, "Anne sütünün içeriğindeki antikorlar bebeği enfeksiyona karşı korumaktadır. Örneğin orta kulak enfeksiyonu görülme oranı yüzde 50, solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığına baktığımızda yüzde 72 oranında azaldığını görüyoruz. Anne sütü almayan bebeklerde yılda ikiden fazla solunum atağı geçirdiği belirtilmekte. Sadece anne sütü alınan dönemde mi faydaları var? Hayır. Yaşamın ileriki evrelerine baktığımızda pek çok olumlu yansımaları olduğunu görüyoruz. Çocukluk dönemlerinde özellikle 0-14 yaş aralıklarında karşımıza çıkan önemli sorunlardan bir tanesi de lösemi. Anne sütünün lösemide etkili olduğu, yani koruyucu olduğu belirtiliyor. Obezite riskini en aza indirdiği belirtilmekte. Sayısız yararları var" dedi.



EMZİRMEK, HEM ANNEYİ HEM BEBEĞİ KORUYOR

Tuğut, anne sütünün en iyi alma şeklinin emzirme olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Emzirme sadece beslenme yolu mu? Hayır. Fizyolojik birçok etkisi var anneye de. Anne hem emzirdiği süre içerisinde hem de ileriki yaşantısında olumlu etkileri olduğunu görüyoruz. Örneği bebeğin annesini emmesi ile birlikte doğum sonrası kanamalar azalıyor. Doğum sonrası kanamaların azalması kansızlık riskini azaltıyor. Orta yaş dönemlerde diyabet hastalığının daha az görüldüğünü görüyoruz. Kemik erimesi, emzirmeyen kadınlarda daha fazla. Amerika Kanser Birliği meme kanserinden korunmada emzirmeyi önermektedir. Uzun süre emziren annelerde de rahim ve yumurtalık kanserinin az görüldüğü iletilmektedir." (DHA)