Anne sütü öz güven pompalıyor!

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İlk 2 yıl anne sütü alan bebeklerin öz güveninin daha yüksek olduğu, emerek doyuma ulaştıkları için ruh sağlıklarının daha iyi geliştiği bildirildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Reşit Vural Yağcı, "İlk 2 yıl anne sütü alan bebeklerin öz güveni daha yüksek olur" dedi.



Yağcı, kadınların hamile kaldıkları dönemden itibaren aldıkları besine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.



Hamilelik döneminde alınan gıdaların bebeğe kordon vasıtasıyla ulaştığını aktaran Yağcı, bundan dolayı beslenmenin çok önemli hale geldiğini ifade etti.



Bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle, 24 aya kadar ise sütü diğer gıdalarla tüketmesi gerektiğini vurgulayan Yağcı, şöyle konuştu:



"Anne sütünün tarif edilemeyecek kadar faydalı olduğunu herkes biliyor çünkü anne sütü bireyin tüm yaşantısına etki eder. İlk 2 yıl anne sütü alan bebeklerin öz güveni daha yüksek olur. Emerek doyuma ulaştığı için özellikle ruh sağlığı daha iyi gelişir. Anne sütü hiçbir hazineye değişilmez o nedenle bunun kıymetini bilmemiz gerekir. Anne sütü almayan çocuklar hayata çok kötü başlamış oluyor düşe kalka büyüdükleri için fiziken, ruhen ve aklen diğerleriyle kıyaslamak çok mümkün olmaz."



Yağcı, 6 aydan sonra bebeklerin özellikle hayvansal gıdalarla tanıştırılması gerektiğini belirtti.



İlk altı ayda verilen ek gıdanın bebeklerde alerji riskini ortaya çıkarttığını anlatan Yağcı, "Bu durum aynı zamanda obeziteye de zemin hazırlanıyor. Dolayısıyla anne sütünü uzun süre verilmesini istiyoruz" diye konuştu. (AA)