Anne sütü zekayı ve maaşı artırıyor

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Brezilyalı uzmanlar anne sütü ile beslenen bebeklerin, zekalarının diğerlerine oranla daha fazla olduğunu ve buna bağlı olarak da bu bebeklerin ileride daha iyi işlerde çalışıp daha fazla maaş aldıklarını ortaya çıkardılar.

Die Welt gazetesinin haberinde, Brezilyalı uzmanların elde ettikleri bilimsel sonuçların 3 bin 500 yeni doğan bebeği 30 yol boyunca gözlemlemeleri sonunda elde edildiğini bildirildi. Gazetenin The Lancet adlı bilim dergisine dayanarak verdiği haberde, Pelotas Üniversitesiden Bernardo Lessa Hortanın emzirmenin çocuğun beyinsel gelişimine ve zeka seviyesine yaptığı olumlu etki bilinmektedir. Fakat bu etkinin ilerideki yaşlardaki yansımaları pek bilinmemekteydi. Bu yeni araştırmada bir yıldan fazla emzirilen bebeklerin, 30 yaşında geldiklerinde bile zekalarının seviyelerinin diğerlerine oranla daha üstün olduğu kanıtlandı dedi.



Ayda 98 euro daha fazla kazanıyorlar

Araştırmada, bir yıldan daha fazla emzirilen bebeklerin zeka derecelerinin diğerlerine oranla dört IQ puanı daha fazla olduğu ve ileride aylık kazançlarının yaklaşık 98 euro daha fazla olduğu belirtildi. Araştırmacıların, anne babanın eğitim seviyesi, annenin hamilelik esnasında sigara içip içmediği veya bebeğin doğum sonrası ilk kilosu gibi faktörleri de kontrol ettikleri belirtildi. Uzmanlar, anne sütündeki doğmuş yağ oranının yüksekliğinin beyin gelişmesine olumlu etkilediğine dikkati çektiler. Daha önce aynı alanda üç bin bebekle yapılan bir araştırmada, uzun süre anne sütü ile beslenen bebeklerin, diğerlerine oranla 7 IQ puanı daha fazla zekalı oldukları kanıtlanmıştı. Burada, bebeğin FADS32 geninin belli bir versiyonunun olması ön koşul olarak görülürken, bu versiyon olmadan uzun süre emzirmenin zekaya bir faydası olmadığı araştırmada yer aldı. (DHA)

