Annelerin yardımcısı göğüs pompası!

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Bebeğiniz dünyaya geldikten sonraki en önemli görevlerinizden biri onu beslemek kuşkusuz, bunun da yolu emzirmekten geçiyor. Çalışan ve bebeği emme zorluğu yaşayan annelerin en büyük yardımcıları ise göğüs pompaları. Peki ama seçimi nasıl yapmalısınız?

Yazı: Elif Girgin



Anne sütünün önemi malum. Besleyici değerinin yanı sıra pek çok hastalığa karşı da koruyucu özelliği bulunuyor. Bu nedenle ilk altı ay bebeğinizi sadece anne sütüyle beslemelisiniz! Ama bazen işler yolunda gitmeyebilir. Bebeğiniz emmeyi reddedebilir, emmesi zayıf olabilir, biberon alışkanlığı kazanmış olabilir ya da siz çalışmaya başlamış olabilirsiniz… O zaman pes mi edeceksiniz? Elbette hayır! Bebeğinizin yanında olamadığınız zamanlarda sütünüzden mahrum kalmaması için en büyük yardımcınız göğüs pompalarından yararlanacaksınız.



Göğüs pompalarıyla sütünüzü sağıp, oda sıcaklığında 3-6 saat, buzdolabında üç gün, tek kapılı buzdolaplarının buzluğunda üç hafta, derin dondurucuda 3-6 ay saklayabilirsiniz.



Unutmayın!

• Göğüs pompaları, sadece bebek beslenmesi açısından değil anne sağlığı açısından da önemli. Göğüste biriken sütün boşaltılmasını sağlayarak, göğüsteki sancı ve sertleşme sorunlarının da giderilmesine yardımcı oluyorlar.

• Annelerin kabusu olan ‘süt kesilmesi’ durumuna karşı da göğüs pompalarının önemi büyük! Özellikle çalışan anneler, iş yerindeyken de normal süt sağım sürelerini aşmadan (üç saatte bir) pompalar yardımıyla sütlerini sağabiliyor ve bu riskin önüne geçebilir.



Önceliğinizi belirleyin

Göğüs pompası almaya karar verdiyseniz, önceliklerinizi gözden geçirmenizde fayda var. Çalışan bir anneyseniz rahat taşınabilir ve pratik bir ürün seçmenizde yarar var. Ev tipi kullanım için daha fonksiyonlu ürünleri seçebilir, sadece ‘bulunsun’ diyorsanız az maliyetli olan manuel modellerden birini tercih edebilirsiniz. Ürünü almadan önce internette kısa bir araştırma yapın. Mağazaların kampanyalı ürünlerini takip edin. Eşe dosta, yeni doğum yapmış arkadaşlarınıza da danışın. Sonuçta bebek eşyalarının kullanım ömrü uzun ama kullanım süreleri kısa. Dolayısıyla bir arkadaşınızdan ödünç alabilme (uygun sterilizasyon koşullarını sağlamak şartıyla) seçeneğini de unutmayın ve önerilere açık olun.



