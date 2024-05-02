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Sertab Erener ve Sezen Aksu ellerine fırçayı alıp boya yaptı: İşimizi ciddiye alırız
Sertab Erener, Sezen Aksu’yla boya yaparken fotoğrafını yayınladı. Erener "Biz boyacılar işimizi ciddiye alırız. Sezen’im ile bugünlerde böyleyiz" notunu düştü.
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Yüzündeki değişimle adından söz ettiren şarkıcı Sertab Erener, son paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından Sezen Aksu ile boya yaptığı fotoğraflarını paylaştı.
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Erener paylaşımına, "Biz boyacılar işimizi ciddiye alırız. Sezen’im ile bugünlerde böyleyiz" notunu düştü.
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Sibel Algan ve Kaan Arca’nın da yer aldığı fotoğrafa binlerce beğeni ve "Ne güzel bir tablo, Sezenli renkler", "Çok güzelsiniz, çok rengarenksiniz", "Yeni şarkıların kaynağı belli oldu" gibi yorumlar yapıldı.