Araba yarışı

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Bebek için alınacaklar listesinin ilk sıralarında şüphesiz bebek arabası geliyor. Ancak seçenek çok olunca, insanın kafası da doğal olarak karışıyor. İşinizi bir miktar kolaylaştırmak için artı ve eksileriyle bebek arabalarını karşılaştırdık.

BEBEK ARABASI SEÇERKEN

• Kolay açılıp kapanmasına dikkat edin. Çünkü illaki bebekle yalnız başınıza dışarı çıkacağınız zamanlar olacak. Ve böyle zamanlarda, bir elinizde bebeğiniz varken diğer elinizle kolayca bebek arabasını kapatabilmelisiniz.

• Bebek arabasının hafif olması da önemli bir ayrıntı. Çok şaşaalı, kocaman ve güzel görünen bebek arabalarının kullanımı her zaman rahat olmayabiliyor.

• Sürüşü rahat arabaları tercih edin. Öyle açıp kapayıp hemen almayın. Bunun için mutlaka mağazada deneyin.

• Evet çok şahane ama bir o kadar da pahalı bebek arabaları var. Ancak, bütçeniz kısıtlıysa, sırf çok beğendiğiniz için bütçenizi aşacak bir bebek arabası almanızı tavsiye etmeyiz. Sonuçta bir bebek arabası alıyorsunuz; belki de bebeğiniz içinde oturmayı sevmeyecek ve pek fazla kullanmayacak.

• Bebek arabası almadan önce fiyat araştırması yapın. Zaman zaman ürünlerde kampanyalar olabiliyor. Özellikle de yıl sonunda, yeni ürünler gelmeden önce... Büyük mağazaların indirimlerini takip edin ve acele karar vermeyin.



MACLAREN TECHNO XLR

Artıları

• Bir bebek arabasından beklediğiniz en önemli özellik onda var; beş saniyede tek elle kapanmasını sağlayan otomatik kilidi, değerini arttıran bir özellik… Açılması da oldukça pratik.

• Maclaren’e özel geriye yatık dizayn bebeğinizin puset içinde sürekli arkasına yaslanmasını sağlıyor ve bebeğin ağırlığını tüm arabaya eşit dağıtıyor.

• Tek ayak hareketiyle devreye girip çıkan fren sistemi ve ön tekerleklerin 360 derece dönebilir olması işinizi kolaylaştıracak.

• Doğumdan itibaren kullanılabiliyor. Kutudan çıkan kafa yastığı bebeğin ilk aylarında kafasını sabit tutabilmesini sağlıyor. Kemer koruyucular ise kemerin bebeğinizin canını acıtmasını engelliyor.

• Tentesi rahatlıkla sökülüp takılabiliyor ve tentenin üstündeki UV filtreli pencere sayesinde bebeğinizi rahatlıkla izleyebiliyorsunuz.

• Kilosu da iyi; 7.5 kg.



Eksileri

Maclaren’in baston pusetleri en çok tercih edilenlerden. Bu modellerin ise baston pusetlere göre manevra kabiliyeti daha düşük olabiliyor.

• Doğumdan itibaren kullanılabiliyor ancak arabanın üzerine ana kucağı takılmaması eksisi.

• Pratik bir araba olmasına rağmen eşya taşımak için pek uygun sayılmaz.



