Yapılan bir araştırma ile hamilelik sırasında grip aşısı yaptırmanın, çocuğun otizmli doğmasıyla bir ilişkisi olmadığı kanıtlandı. İşte ayrıntılar…

İsveç'in başkenti Stockholm'daki Koralinska Enstitüsü'nde görevli bilim insanları tarafından yapılan araştırmalara göre, hamilelik sırasında grip aşısı yaptıran kadınların çocuklarının otizm rahatsızlığının gelişmediğini ortaya koydu. Bununla ilgili yedi yaşındaki otizmli çocuklarla ilgili araştırmalar yapan uzmanlar, hamilelikte grip aşısının otizmle ilişkisinin bulunmadığını açıkladı.

Bilim insanları domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü aşı yaptıran annelerin yarısının otizm rahatsızlığına sahip olmayan çocuklar dünyaya getirdiği ortaya çıktı. Uzmanlar sonuçların 'sürpriz' olmadığını söyledi.

PREMATÜRE RİSKİ VAR MI?

İsveç'te 70 binden bebeğin 39 bin 700'ünün anne karnında mevsimsel domuz gribi aşısına maruz kaldığı açıklandı. Yapılan araştırmalarda, hamilelik sırasında bu aşıyı yaptırmayan çocuklardan birçoğunda da otizme rastlandı ve böylece aşının etkisinin olmadığı saptandı.



Uzmanlar bunun yerine ağır bir grip geçiren kadınların çocuklarının prematüre doğmasının mümkün olduğunu belirtti. Bununla ilgili araştırmalarda bazı bulgulara rastladıklarının da altını çizdi.

1918-1920 yılları arasında süren İspanyol gribinin ardından 2009 yılında dünyayı kasıp kavuran domuz gribi 19 ay etkili olmuştu.

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