• Yemek yedirirken televizyon karşısında olmamaya dikkat edin. Dikkatini yemeğine versin, ne yediğinin ve doyup doymadığının farkında olsun.
• Bebeğinizin kilosunu başka bebeklerle kıyaslamayın ve doktorunuz her şeyin yoluna olduğunu söylüyorsa ona güvenin.
• Bebeklik döneminde aşırı beslemenin ileride obezite sorununa yol açabileceğini unutmayın.
• Onu, rafine şekerle hazırlanmış gıdalardan her zaman uzak tutmaya çalışın.
• Yiyecek seçiminde ona bir miktar özgürlük tanırsanız ileride daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları edineceğini unutmayın.
• Onu tabağındakini bitirmeye zorlamak yerine, tabağına yeteri kadar yemek koyun.