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Aşırı yedirmeyin!

Bebek beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenler...
•    Yemek yedirirken televizyon karşısında olmamaya dikkat edin. Dikkatini yemeğine versin, ne yediğinin ve doyup doymadığının farkında olsun.
•    Bebeğinizin kilosunu başka bebeklerle kıyaslamayın ve doktorunuz her şeyin yoluna olduğunu söylüyorsa ona güvenin.
•    Bebeklik döneminde aşırı beslemenin ileride obezite sorununa yol açabileceğini unutmayın.
•    Onu, rafine şekerle hazırlanmış gıdalardan her zaman uzak tutmaya çalışın.
•    Yiyecek seçiminde ona bir miktar özgürlük tanırsanız ileride daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları edineceğini unutmayın.
•    Onu tabağındakini bitirmeye zorlamak yerine, tabağına yeteri kadar yemek koyun.
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