Aşırı yedirmeyin!

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Bebek beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenler...

• Yemek yedirirken televizyon karşısında olmamaya dikkat edin. Dikkatini yemeğine versin, ne yediğinin ve doyup doymadığının farkında olsun.

• Bebeğinizin kilosunu başka bebeklerle kıyaslamayın ve doktorunuz her şeyin yoluna olduğunu söylüyorsa ona güvenin.

• Bebeklik döneminde aşırı beslemenin ileride obezite sorununa yol açabileceğini unutmayın.

• Onu, rafine şekerle hazırlanmış gıdalardan her zaman uzak tutmaya çalışın.

• Yiyecek seçiminde ona bir miktar özgürlük tanırsanız ileride daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları edineceğini unutmayın.

• Onu tabağındakini bitirmeye zorlamak yerine, tabağına yeteri kadar yemek koyun.