Ateş ölçerler mercek altında!

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Keşke ihtiyaç olmasa... Evet, keşke bebekler hiç ateşlenmese. Ama oluyor... Ateşlendiklerinde ise o gece en yakın arkadaşınız ateş ölçeriniz oluyor. Piyasada pek çok ayrı tipi var. Peki hangisini tercih edeceksiniz? Hangisini seçerseniz seçin, umarız verdiğiniz parayı çıkartacak kadar kullanmazsınız!

Yazı: Elif Girgin



Ateş konusu çok önemli ve asla ihmale gelmiyor. Hele de bir bebeğiniz varsa! O nedenle asıl önemli olan, ister en basit model olsun ister en fonksiyonlusu, evinizde mutlaka ama mutlaka bir ateş ölçer bulundurmanızın gerekliliği! Hatta doğru bir ölçüm yaptığınızdan emin olabilmek ve ateş ölçerin bozulması, kaybolması ya da pilinin bitmesi gibi küçük aksiliklere karşı bir tane de yedek bulundurmanızda fayda var. Civalı, cam termometrelerin devri kapanalı ise çok oldu. Şimdiki ateş ölçerler çok akıllı! Ateşi ölçmekle kalmıyor, hafızalarında tutuyor, ateş yüksekse sizi sesli olarak uyarıyorlar! Peki ateşi koltuk altından mı ölçsün, makattan mı, ağızdan mı, alından mı yoksa kulaktan mı? Uzaktan ölçene ne dersiniz? Ya da sadece ateşi ölçmekle kalmayıp ortamın, sıvıların hatta yüzeylerin bile sıcaklığını ölçebilen ürünler de olduğunu biliyor musunuz? Biz, sizin için piyasada bulunan ve farklı bölgelerden ölçüm yapabilen marka ve modeller arasında bir araştırma yaptık. Size kalan, nasıl bir ürün istediğinize karar verip, bütçenize en uygun olanını seçmek…



ATEŞ ÖLÇERKEN DİKKAT!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Alper Bıçkıcı, “Ateş ölçerken en az yanıltan sonuç aslında rektal yani popodan ölçümdür” diyor. Ancak yaş arttıkça uygulanması zorlaştığı için ağızdan ölçüm yapmanın ikinci seçenek olduğunu belirtiyor. Kulaktan ölçüm için cihazın kalite ve kalibrasyonunun çok iyi olması, uzaktan ölçüm yapan ürünlerde ortamdaki hava şartlarının dikkate alınması, koltuk altı ölçümlerinde ise koltuk altının kuru olması ve cihazın uç kısmının iyi kavranmasının önemli olduğunu vurguluyor.

• Koltuk altı ölçümlerinde 36-37 °C arası, makat ölçümlerinde 37-38 °C arası, ağızdan, kulaktan ve alından ölçümlerde 36.5-37.5 °C arası normal kabul ediliyor.

• 38 °C ve üstü ise gerçek anlamda ateş olarak kabul ediliyor ve müdahale gerektiriyor.



